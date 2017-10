«Нефть России», 11.10.17, Москва, 10:59 Стокгольмский арбитраж завершил слушания по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставки газа, сообщил в среду коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.



В понедельник Витренко сообщил, что Стокгольмский арбитраж проведет заседание по иску по контракту на поставки газа между "Газпромом" и "Нафтогазом", в рамках которого рассмотрит позиции сторон по промежуточному решению, ранее принятому судом по этому делу.



"Слушания сегодня закончились. Аргументы наших юристов, экспертов и свидетелей были убедительны", — написал Витренко на своей странице в Facebook.



Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес отдельное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину, которое по своей сути является промежуточным. Текст решения не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.



В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" обжалует в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом".



"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

