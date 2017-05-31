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Дела судейские

Арбитраж Стокгольма завершил слушания по спору "Нафтогаза" с "Газпромом"

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«Нефть России», 11.10.17, Москва, 10:59    Стокгольмский арбитраж завершил слушания по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставки газа, сообщил в среду коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
 
В понедельник Витренко сообщил, что Стокгольмский арбитраж проведет заседание по иску по контракту на поставки газа между "Газпромом" и "Нафтогазом", в рамках которого рассмотрит позиции сторон по промежуточному решению, ранее принятому судом по этому делу.
 
"Слушания сегодня закончились. Аргументы наших юристов, экспертов и свидетелей были убедительны", — написал Витренко на своей странице в Facebook.
 
Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес отдельное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину, которое по своей сути является промежуточным. Текст решения не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.
 
В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" обжалует в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом".
 
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553016/

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Арбитраж Стокгольма завершил слушания по спору "Нафтогаза" с "Газпромом"

«Нефть России», 11.10.17, Москва, 10:59   Стокгольмский арбитраж завершил слушания по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставки газа, сообщил в среду коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
 
В понедельник Витренко сообщил, что Стокгольмский арбитраж проведет заседание по иску по контракту на поставки газа между "Газпромом" и "Нафтогазом", в рамках которого рассмотрит позиции сторон по промежуточному решению, ранее принятому судом по этому делу.
 
"Слушания сегодня закончились. Аргументы наших юристов, экспертов и свидетелей были убедительны", — написал Витренко на своей странице в Facebook.
 
Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес отдельное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину, которое по своей сути является промежуточным. Текст решения не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.
 
В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" обжалует в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом".
 
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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