|
Новости oilru.com
Технологии
YADRO: Передовые вычислительные системы – лучшая дань уважения великим соотечественникам-конструктивистам
|
Реплика: Saxo Bank: Штатам грозит экономическая рецессия
Анонсы
Выставки:
Новости
12.10.17 · Как нефть переживет осень?
11.10.17 · YADRO: Передовые вычислительные системы – лучшая дань уважения великим соотечественникам -конструктивистам
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 11.10.17, Москва, 02:44 10 октября 2017 г. российская хайтек-компания YADRO публично анонсировала результаты своей трёхлетней работы над инновационными серверными системами для крупных корпоративных ИТ-проектов.
Сервер Vesnin, названный в честь архитекторов-конструктивистов братьев Весниных, основан на открытой RISC-архитектуре OpenPOWER и предназначен для применения в областях, где необходима ускоренная обработка больших объёмов данных, таких, как сложные системы гидродинамического моделирования нефтеносных пластов и программы по расчёту режимов энергосистем. Подробности читайте в рубрике "Прямая речь" на портале "Нефть России" здесь: http://www.oilru.com/media/read/954/