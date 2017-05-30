Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 13 октября 2017 года, пятница , 08:01:31 мск
Нефть, Brent: $56.78 +0,17
Валюта:    57.92 -0,15    68.5 +0,14
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1269.71 Мб информации:

  • 536075 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Технологии

YADRO: Передовые вычислительные системы – лучшая дань уважения великим соотечественникам-конструктивистам

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 11.10.17, Москва, 02:44    10 октября 2017 г. российская хайтек-компания YADRO публично анонсировала результаты своей трёхлетней работы над инновационными серверными системами для крупных корпоративных ИТ-проектов.
 
Сервер Vesnin, названный в честь архитекторов-конструктивистов братьев Весниных, основан на открытой RISC-архитектуре OpenPOWER и предназначен для применения в областях, где необходима ускоренная обработка больших объёмов данных, таких, как сложные системы гидродинамического моделирования нефтеносных пластов и программы по расчёту режимов энергосистем. Подробности читайте в рубрике "Прямая речь" на портале "Нефть России" здесь: http://www.oilru.com/media/read/954/
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553013/

Путин: криптовалюты – это риск для экономикиАрбитраж Стокгольма завершил слушания по спору "Нафтогаза" с "Газпромом"
Просмотров: 545
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Штатам грозит экономическая рецессия
Выставки:
Новости
Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
12.10.17 · РБК: Алекперов предсказал сохранение антироссийских санкций еще на 10 лет
12.10.17 · Госдума отклонила ряд законопроектов о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
12.10.17 · Как нефть переживет осень?
12.10.17 · Кудрин: бюджетное правило повысит налоги в России
12.10.17 · Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение
12.10.17 · Росстат: недельная инфляция 5-ю неделю на нуле
12.10.17 · Хороший, плохой, злой: 3 сценария мировой экономики
11.10.17 · СМИ: "Нафтогаз" надеется получить компенсацию по иску в Стокгольме
11.10.17 · Ebay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров
11.10.17 · ОПЕК улучшила прогноз роста мирового спроса на нефть
11.10.17 · Биткоин снова стоит $4900. Несмотря ни на что
11.10.17 · ЦБ начнет покупать золото на Московской бирже
11.10.17 · Алекперов решил не передавать управление ЛУКОЙЛом сыну
11.10.17 · Арбитраж Стокгольма завершил слушания по спору "Нафтогаза" с "Газпромом"
11.10.17 · YADRO: Передовые вычислительные системы – лучшая дань уважения великим соотечественникам -конструктивистам

 Все новости за сегодня
 Все новости за 11.10.17
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

YADRO: Передовые вычислительные системы – лучшая дань уважения великим соотечественникам-конструктивистам

«Нефть России», 11.10.17, Москва, 02:44   10 октября 2017 г. российская хайтек-компания YADRO публично анонсировала результаты своей трёхлетней работы над инновационными серверными системами для крупных корпоративных ИТ-проектов.
 
Сервер Vesnin, названный в честь архитекторов-конструктивистов братьев Весниных, основан на открытой RISC-архитектуре OpenPOWER и предназначен для применения в областях, где необходима ускоренная обработка больших объёмов данных, таких, как сложные системы гидродинамического моделирования нефтеносных пластов и программы по расчёту режимов энергосистем. Подробности читайте в рубрике "Прямая речь" на портале "Нефть России" здесь: http://www.oilru.com/media/read/954/

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Август 2017
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Сентябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      