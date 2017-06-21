«Нефть России», 11.08.17, Москва, 10:00 Дональд Трамп признался, что очень благодарен российскому президенту за высылку 755 американских дипломатов из России. Это поможет Штатам сэкономить на зарплатах, подчеркнул американский лидер



Президент США Дональд Трамп заявил, что очень благодарен президенту России Владимиру Путину за его решение сократить число сотрудников американской дипмиссии в России, поскольку это поможет уменьшить расходы на выплату зарплат, пишет The Washington Post.



«Я хочу поблагодарить его [Владимира Путина], потому что мы пытаемся сократить наши расходы на заработную плату. И я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей, потому что теперь у нас меньше расходов», — сказал Трамп.



По словам президента США, никаких причин возвращаться дипломатам обратно в Россию нет. «Я высоко ценю тот факт, что мы смогли сократить наши расходы на зарплаты. Мы сэкономим много денег», — заключил Трамп.



Как отмечает издание, это первый комментарий Трампа относительно решения Москвы сократить численность сотрудников американской дипмиссии в России на 755 человек.



Данное решение МИД России принял в конце июля. Оно стало ответом на принятый конгрессом США законопроект о новых санкциях против России. В частности, Москва приняла решение сократить с 1 сентября численность американских дипломатов в России до 455 человек, а также закрыть с 1 августа доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складам в Москве.



Позднее Путин, объясняя мотивы такого решения, назвал закон о новых антироссийских санкциях «ничем не спровоцированным шагом по ухудшению российско-американских отношений». Также он напомнил, что Москва «довольно долго ждала, что, может быть, что-то изменится к лучшему». Тогда же Путин отмечал, что сокращение численности американской дипмиссии в России на 755 человек будет «чувствительным» для Вашингтона.



Автор: Мария Бондаренко.

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