«Нефть России», 11.08.17, Москва, 09:56 В последние месяцы из Чикаго бежали более 3 тыс. миллионеров. На сегодняшний момент это самый большой отток богатых людей из любого города США. Это также крупнейший отток состоятельных людей в мире.



Однако речь идет не только о миллионерах. Каждые пять минут кто-то покидает Иллинойс.



В недавнем опросе 47% людей в штате Иллинойс заявили, что хотят покинуть штат. За последнее десятилетие это сделали более полумиллиона человек.



Это самый большой отток людей из любого штата в стране.



Люди, которые уезжают, обычно лучше образованы, более квалифицированы и зарабатывают больше денег, чем те, кто остается. Во Флориде, Аризоне и других штатах появились целые города богатых беженцев из Иллинойса.



Иллинойс буквально кровоточит продуктивными людьми. Это главный настораживающий знак.



Богатые люди часто первыми уходят из плохой ситуации. У них есть средства, чтобы просто встать и уйти. И когда они это делают, они забирают с собой свои деньги и свой бизнес. Это бьет по местному рынку недвижимости и местной экономике.



Многие миллионеры из Иллинойса владеют предприятиями, на которых работает большое количество людей. По мере того как они уходят, все меньшее количество людей и предприятий вынуждены тянуть на себе огромное и растущее финансовое бремя штата.

Многие из этих людей уезжают по одной простой причине: рост налогов.



Иллинойские политики, действующие в сфере налоговой политики и политики расходования налоговых средств, продолжают увеличивать все виды налогов, которые и так были высокими.



Штат только что преодолел отметку 32% при повышении подоходного налога.



Растущие налоги провоцируют все большее количество богатых людей на то, чтобы бежать из штата – и это в наихудший для казны штата момент.



Иллинойс находится в самом бедственном в финансовом плане положении по сравнению с остальными штатами США. Каждый месяц он тратит на $600 млн больше, чем требуется. Иллинойс вот-вот станет первым несостоявшимся штатом США.



Даже его губернатор называет его "банановой республикой".



Сегодня Иллинойс не может заплатить подрядчикам за ремонт дорог. У него недостаточно денег для выплаты победителям лотереи. (Что случилось с деньгами, которые он заработал на продаже лотерейных билетов?)

Штат даже не может позволить себе пищу для своих заключенных.



Вот несколько грустных фактов об Иллинойсе:



- Просроченные счета составляют около $15 млрд (включая проценты в размере $800 млн).



- Бюджетный дефицит составляет $7 млрд.



- Бездонная яма в $250 млрд необеспеченных пенсионных облигаций - больше, чем совокупная рыночная стоимость Allstate, Boeing, United Continental и Caterpillar, четырех крупных компаний в Иллинойсе. Словом, это один из худших пенсионных кризисов в США.

Это также самая большая финансовая проблема в Иллинойсе.



После последнего повышения подоходного налога в Иллинойс поступят дополнительные $5 млрд дохода. Но при дефиците в $250 млрд это будет довольно слабым утешением.



Никакого повышения налогов не хватит, чтобы привести бюджет штата Иллинойс в порядок. Но более высокие налоги вытеснят более производительных людей из штата. И это только усугубит проблему.



Иллинойс уже имеет худший кредитный рейтинг по сравнению с любым другим штатом США. Это всего лишь вопрос времени, прежде чем он станет первым штатом в истории США, получившим "бросовый" кредитный рейтинг, который говорит о более высоком риске дефолта.



В предстоящие месяцы почти наверняка штата Иллинойс не выполнит своих обязательств по погашению облигаций. Это плохая новость для пенсионеров, государственных подрядчиков и почти всех, кто живет в штате.



По словам бывшего советника губернатора по бюджету, в ближайшее время более 25 центов от каждого собранного налогового доллара идут на пенсию госслужащих.



Политики в штате Иллинойс, как и в ряде других проблемных штатов, внесли поправки в конституцию штата, чтобы запретить сокращение пенсионных выплат. Это означает, что налогоплательщики находятся на крючке.



Неудивительно, что богатые люди бегут с тонущего корабля.



Проблема в том, что политики из Иллинойса не понимают, что налогоплательщики не являются их личными дойными коровами. Штат – это не рынок, защищенный от конкуренции. Налогоплательщики могут голосовать ногами. И они уже это делают в рекордно высоком количестве. А более высокие налоги только ускорят эту тенденцию и еще больше обанкротят штат.



И пока в Иллинойсе сохраняется худшая ситуация в пенсионной системе, это не единственный штат, который утопает в кризисе.



Пенсионная система штата Калифорния также не в лучшем состоянии, так как она страдает от дефицита в $750 млрд. Пенсионные планы в штатах Коннектикут, Пенсильвания, Нью-Джерси и многих других штатах также не в лучшем положении.



Необеспеченные пенсионные обязательства в США превысили $5 трлн. И это во время эпического пузыря на рынке акций и облигаций.



Пенсии давно являются финансовой бомбой замедленного действия для экономики США. Теперь взрыв стал неизбежным. И это грозит разорить многих американцев.

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