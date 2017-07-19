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Россия начала майнинговую революцию
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11.08.17 · Россия начала майнинговую революцию
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«Нефть России», 11.08.17, Москва, 09:10 Россия запускает майнинговую революцию. Российская компания Russian Coin Miner (RMC) проводит ICO, в рамках которого планирует привлечь $100 млн и обещает инвесторам доход в размере 18% от выручки, полученной с помощью майнингового оборудования компании.
RMC собирается зарабатывать на аренде своего оборудования для майнинга и создать серьезную конкуренцию майнерам из Китая, которые сейчас занимают лидирующие позиции.
"Вести. Экономика" еще в июле присутствовали на заседании рабочей группы "Стратегии Роста" по вопросу криптовалют, и Дмитрий Мариничев, глава RMC, показал тогда разработки российских майнеров, с помощью которых компания и хочет вывести Россию на лидирующие позиции по майнингу в мире.
К слову, размещение проводится через ICO-генератор автора "Стратегии Роста" - бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Он был запущен в прошлом месяце для привлечения в реальный сектор экономики инвестиций с помощью криптовалют.
Дмитрий Мариничев уверен, что у России есть все шансы получить порядка 30% на мировом рынке майнинга. Майнинг - система поддержки экосистем криптовалют, поэтому достижение таких показателей будет значить очень многое.
Мариничев уже не раз говорил, за счет чего Россия может добиться успеха:
Дмитрий Мариничев
"Россия - наиболее благоприятная из всех стран земного шара, может быть, серьезной конкурентной страной является Канада: по климату, по цене энергии и по кадрам.
Китай находится в более ущемленной положении. Святая цель, которую мы поставили, - доля рынка, доля вычислительных мощностей, которые должны быть размещены в Российской Федерации. Это позволит получить множество и политических, и экономических эффектов для страны".
По подсчетам RMC, профицит электроэнергетических мощностей в России составляет 20 гигаватт, тогда как стоимость 1 киловатт-часа для потребителей начинается от 80 коп., то есть ниже, чем в Китае. RMC первоначально планирует поставлять устройства для майнинга, использующие чипы Bitfury, индивидуальным пользователям в РФ, стремясь составить конкуренцию Bitmain в условиях более низких цен на электроэнергию в РФ.
Почему так важна электроэнергия, а точнее ее стоимость? Дело в том, что майнеры потребляют очень много электроэнергии, именно поэтому люди, занимающиеся майнингом, выбирают места, где электроэнергия наиболее доступна.
И хотя в презентации говорится, что RMC только планирует создать майнинговое оборудование, на самом деле работа ведется полным ходом, и есть уже вполне готовые экземпляры, просто пока ведется их доработка.
Добавим, ранее Дмитрий Мариничев утверждал, что до конца года стоят достаточно амбициозные планы: "Мы считаем, что Россия в мире может забрать в пределах 30-40% майнинговых мощностей по поддержанию блокчейна. Сейчас не более 1,5%, то есть нужно увеличить долю в 25 раз. Но автор проекта не видит никаких причин не верить в успех, к тому же сейчас готовится обновленная версия майнера, и она радикально отличается от, например, китайского оборудования по экономическому эффекту и по цене".
Законодательство криптовалют
Бизнес-омбудсмен Борис Титов, под руководством которого разрабатывается экономическая программа "Стратегия Роста", в этом месяце предложил Банку России использовать зарубежный опыт регулирования криптовалют, в частности опыт Японии.
Борис Титов направил соответствующее письмо главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Почему опыт Японии? Именно эта страна первой приняла закон о виртуальной валюте, дала определение криптовалютам, а также описала услуги по их обмену.
Стоит отметить, что предложение Титова не какой пустой посыл: его команда проделала существенную работу по изучению японского законодательства. Опыт азиатских коллег был детально проанализирован, и были сделаны соответствующие выводы. Также совсем недавно прошло рабочее заседание по криптовалютам, где в первую очередь обсуждались вопросы законодательства и опыт, уже применяемые в самых разных частях земного шара.