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Миллер: поставки в ЕС достигли рекорда за счет Opal
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«Нефть России», 10.08.17, Москва, 09:14 Экспорт газа "Газпрома" в страны дальнего зарубежья 9 августа составил 562 млн куб. м в сутки, что выше зимы 2015-2016 гг., заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Увеличение поставок в ЕС стало возможным после снятия ограничений на транспортировку газа по газопроводу Opal.
"В настоящее время объемы экспорта в Европу в очередной раз показывают очень хорошую динамику. Суточные объемы поставок российского газа в дальнее зарубежье в начале августа сопоставимы с уровнем зимних месяцев. Так, 9 августа суточная загрузка транспортных мощностей для экспорта газа в дальнее зарубежье составила 562 млн куб. м, что превосходит максимальный пиковый показатель зимы 2015-2016 гг., который составил в том сезоне 539 млн куб. м", - отметил глава "Газпрома".
Рост экспорта в Европу стал возможным после снятия ограничений на транспортировку газа по газопроводу Opal.
"В период с 1 по 8 августа загрузка "Газпромом" газопровода Opal увеличилась на 30%. Сегодня газопровод вышел на полную мощность. Объем суточной подачи газа на газоизмерительной станции "Грайфсвальд" 8 августа достиг 140 млн куб. м, то есть использование "Северного потока" превысило 90% от проектной мощности", - подчеркнул Миллер.
"Газпром" увеличивает экспорт в ЕС по разным направлениям: объем транзита российского газа в ЕС по территории Украины с 1 января к 1 июня 2017 г. вырос до максимального уровня за 5 лет.
Но состояние украинской ГТС не может гарантировать надежное газоснабжение потребителей ЕС.
Двумя днями ранее Минэнерго Украины заявило о нехватки инвестиций в украинскую ГТС.
"Мы уже давно говорим об этом. Состояние украинской ГТС таково, что никто не может гарантировать надежное газоснабжение европейских потребителей по украинскому коридору в средне- и долгосрочной перспективе", - заявил Миллер.
"Наши партнеры в Европе это прекрасно знают. И, наконец-то, и украинская сторона это признала. И публично, официально заявила о возможных проблемах с транзитом из-за недоинвестирования в газотранспортную систему. Это еще раз показывает, что для стабильного обеспечения европейских стран российским газом абсолютно необходимы дополнительные современные и высокоэффективные экспортные маршруты", - заявил Миллер.