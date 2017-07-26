«Нефть России», 08.08.17, Москва, 00:01 Новые санкции грозят вызвать перебои в экспорте российского газа в Европу, считает S&P. По мнению агентства, они также могут ударить по действующим и будущим экспортным трубопроводным проектам России



Вступивший 2 августа в силу закон о санкциях США против России существенно увеличивает неопределенность для европейских участников газового рынка, пишут аналитики международного рейтингового агентства S&P Елена Ананькина и Саймон Редмонд в первом посвященным новым ограничительным мерам обзоре «Могут ли США перекрыть российский газ Европе?». По их мнению, закон может создать сложности в отношении строящихся российских газопроводов, затруднить техническое обслуживание существующих трубопроводов, в том числе проходящих по территории Украины, а также вызвать временное прекращение поставок в Европу.



Главная причина такой неопределенности — отсутствие прямых санкций в отношении российских трубопроводных проектов по поставке энергоносителей и значительная свобода действий в вопросах их применения в каждом конкретном случае, отмечается в обзоре. Это следует из формулировки в законе, которая говорит, что президент США совместно с союзниками вправе (а не «обязан») принимать различные меры — от наложения ограничений на финансирование со стороны экспортно-импортных банков до введения запрета на поставки оборудования и валютных операций.



Угроза введения санкций может оказать негативное влияние на интерес инвесторов к приобретению долговых обязательств или акций российских компаний, а также спровоцировать задержки в принятии инвестиционных решений. Кроме того, санкции могут ограничить доступ к технологиям или услугам, необходимым для завершения строительства трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Это, в свою очередь, грозит задержками поставок или увеличением расходов при поиске альтернативных технологических решений и может уменьшить доходность проектов.



Если строительство новых трубопроводов не завершится к 2019 году в соответствии с графиком, то поставки газа из России в Европу будут зависеть от результатов переговоров по договору с Украиной о транзите газа, которые могут быть непростыми, рассуждают аналитики. По их мнению, нельзя исключать приостановки поставок газа во время переговоров, как это было десять лет назад. Санкции также могут создать операционные проблемы и на существующих трубопроводах, если не будет обеспечено их соответствующее техническое обслуживание. При этом аналитики оговариваются, называя такой сценарий маловероятным.





Базовый сценарий S&P не предусматривает существенных перебоев экспортных поставок российского газа в Европу. Существующие подземные хранилища и доступность альтернативных маршрутов будут обеспечивать «Газпрому» определенную гибкость в вопросах поставок в ЕС.



S&P не видит проблем для финансирования «стратегических» для России проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», поскольку, по мнению агентства, в случае необходимости средства для них могут выделить российские государственные банки. Европейские компании предоставят свою долю финансирования «Северного потока-2», если не будет прямого запрета, однако «Газпром» сможет завершить проект и самостоятельно, уверены аналитики.



«Газпром» готов финансировать «Северный поток-2» самостоятельно — для этого компания может использовать как собственные средства, так и заемные, — сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. — Проблема при строительстве этой трубы может быть только техническая — если судно-трубоукладчик на Балтийском море откажется это делать из-за санкций». Если до 2020 года не удастся построить вторую ветку «Северного потока», то «Газпрому» придется идти на уступки на переговорах с украинским «Нафтогазом», считает аналитик. Приостановка поставок маловероятна с учетом интересов европейских потребителей, которые проследят, чтобы Украина была готова подписать контракт с «Газпромом», заключил Полищук.



Выгода для американцев



Значительная задержка со строительством новых трубопроводов или отмена этих проектов может обусловить рост цен на газ, допускает S&P. Это, в свою очередь, может оказать позитивное влияние на альтернативные источники трубопроводного газа, в частности месторождение Шах-Дениз-2 в Азербайджане. Аналитики указывают, что относительно небольшая мощность проекта недостаточна для замещения российского газа, а его ввод в эксплуатацию запланирован только после 2019 года.





Выгоду от сокращения или перебоя поставок российского газа в Европу могут извлечь игроки газового рынка США, считает S&P. Такой сценарий приведет к увеличению доли американских компаний в структуре импорта Европой сжиженного природного газа (СПГ). По мнению агентства, увеличение импорта СПГ вследствие сокращения поставок российского газа может быть благоприятным фактором для таких компаний, как катарская Qatar Petroleum, нидерландско-британская Shell, американские ExxonMobil, французская Engie и испанская Gas Natural, у которых есть как мощности по производству СПГ в разных странах, так и доступ к экспортным мощностям в США. Это сыграет и на руку другим поставщикам трубопроводного газа в Европу, в частности норвежской Statoil. Однако такое развитие событий идет вразрез с базовым сценарием S&P, отмечает агентство.



В целом базовый сценарий S&P не предусматривает существенных последствий санкций для газотранспортной системы в Европе, поскольку, по мнению агентства, это будет противоречить интересам многих важных европейских участников рынка.



Новые санкции существенно затруднят вхождение российских нефтяных компаний из санкционных списков в новые международные проекты, создав препятствия для их доступа к современным upstream-технологиям, утверждают опрошенные РБК эксперты. Новые ограничительные меры могут коснуться минимум пяти действующих и перспективных проектов российских нефтяников по разведке и добыче нефти за рубежом.



По оценке Еврокомиссии, утверждал Euractiv, в зону риска попадают восемь проектов: «Балтийский СПГ» (Shell и «Газпром»), «Голубой поток» (Eni и «Газпром»), трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (Shell, Eni и «Роснефть»), «Северный поток» и «Северный поток-2» («Газпром» и ряд европейских компаний), расширение завода СПГ «Сахалин-2» (Shell и «Газпром»), Южно-Кавказский газопровод и месторождения Шах-Дениз (BP и ЛУКОЙЛ) и Зохр на шельфе Средиземного моря (BP, Eni и «Роснефть»).



«Газпром» пока не ответил на запрос РБК.



Автор: Олег Макаров.

При участии: Тимофей Дзядко.

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