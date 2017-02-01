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Газ

Варшава назвала цену главным критерием закупок газа в США

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«Нефть России», 07.08.17, Москва, 00:02    Польша начнет импорт газа из США, если цена на него будет снижена до конкурентоспособного уровня, заявил министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Сейчас США предлагают газ по значительно более высокой цене, чем Россия и Катар
 
Главным критерием для принятия решения о закупках газа в США польское правительство считает цену, об этом в интервью РИА Новости заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский. По его словам, отказаться от газа других поставщиков, в том числе России, Польша сможет, если американских газ будет способен конкурировать по цене.
 
«Мы еще не решили импортировать газ из США. Пару месяцев назад к нам поступил один или два танкера с сжиженным газом из США, это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из Соединенных Штатов. Это был успешный проект, однако сейчас мы просто ожидаем условий и контракта, будущего контракта», — сказал польский министр.
 
«Мы будем, мы хотим, мы намерены импортировать газ из Соединенных Штатов с тем условием, что цена будет конкурентоспособной с той, что есть на газ от других поставщиков, таких как Катар или Россия. Пока газ из США значительно дороже. Однако если они предложат контракт, который сможет составить конкуренцию импорту газа из Катара или других регионов, мы можем рассмотреть его», — отметил польский министр.
 
Газовый рынок Европы попал в центр внимания политиков и аналитиков после того, как президент США Дональд Трамп утвердил закон о новых санкциях против России, поскольку они предусматривают санкции против нефтегазового сектора и строительства новых газопроводов в Европу. Вашингтон обвинили в продвижении своих экономических интересов политическими методами и желании заместить не европейском рынке российский газ американским.
 
Европейская комиссия выпустила заявление, в котором указала: под ограничительные меры США могут подпасть европейские компании, которые участвуют в строительстве, ремонте и модернизации российских экспортных газопроводов, и это может помешать реализации проектов, которые имеют «решающее значение» для диверсификации поставок газа в ЕС. Речь, в частности, идет о реализации совместного проекта «Газпрома» и Shell «Балтийский СПГ», в рамках которого в порту Усть-Луга (Ленинградская область) должен быть построен завод по производству СПГ мощностью 10 млн т.
 
В Еврокомиссии также подсчитали, что одновременно восемь проектов с участием российских «Газпрома» и «Роснефти», а также Shell, Eni, и BP и других европейских компаний могут пострадать, если закон все же будет принят. Это «Балтийский СПГ», «Голубой поток», трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума, «Северный поток» и «Северный поток-2», расширение завода СПГ «Сахалин-2», Южно-Кавказский газопровод и разработка месторождений Шах-Дениз и Зохр.
 
Киев рассматривал строительство «Северного потока-2» как желание Москвы обойтись без транзита через Украину.
 
Президент России Владимир Путин, комментируя закон о санкциях, заявил, что «невозможно бесконечно терпеть хамство» в отношении России. По словам Путина, этот законопроект можно расценивать как попытку использовать свое «геополитическое преимущество». «Это действия с отягчающими обстоятельствами и, я бы сказал, с особым цинизмом», — заявил президент.

 
Автор: Владислав Гордеев.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/552508/

Биткойн? Эфириум? Вырабатывайте криптоэлектричество! S&P допустило приостановку экспорта газа в Европу из России из-за санкций
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Варшава назвала цену главным критерием закупок газа в США

«Нефть России», 07.08.17, Москва, 00:02   Польша начнет импорт газа из США, если цена на него будет снижена до конкурентоспособного уровня, заявил министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Сейчас США предлагают газ по значительно более высокой цене, чем Россия и Катар
 
Главным критерием для принятия решения о закупках газа в США польское правительство считает цену, об этом в интервью РИА Новости заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский. По его словам, отказаться от газа других поставщиков, в том числе России, Польша сможет, если американских газ будет способен конкурировать по цене.
 
«Мы еще не решили импортировать газ из США. Пару месяцев назад к нам поступил один или два танкера с сжиженным газом из США, это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из Соединенных Штатов. Это был успешный проект, однако сейчас мы просто ожидаем условий и контракта, будущего контракта», — сказал польский министр.
 
«Мы будем, мы хотим, мы намерены импортировать газ из Соединенных Штатов с тем условием, что цена будет конкурентоспособной с той, что есть на газ от других поставщиков, таких как Катар или Россия. Пока газ из США значительно дороже. Однако если они предложат контракт, который сможет составить конкуренцию импорту газа из Катара или других регионов, мы можем рассмотреть его», — отметил польский министр.
 
Газовый рынок Европы попал в центр внимания политиков и аналитиков после того, как президент США Дональд Трамп утвердил закон о новых санкциях против России, поскольку они предусматривают санкции против нефтегазового сектора и строительства новых газопроводов в Европу. Вашингтон обвинили в продвижении своих экономических интересов политическими методами и желании заместить не европейском рынке российский газ американским.
 
Европейская комиссия выпустила заявление, в котором указала: под ограничительные меры США могут подпасть европейские компании, которые участвуют в строительстве, ремонте и модернизации российских экспортных газопроводов, и это может помешать реализации проектов, которые имеют «решающее значение» для диверсификации поставок газа в ЕС. Речь, в частности, идет о реализации совместного проекта «Газпрома» и Shell «Балтийский СПГ», в рамках которого в порту Усть-Луга (Ленинградская область) должен быть построен завод по производству СПГ мощностью 10 млн т.
 
В Еврокомиссии также подсчитали, что одновременно восемь проектов с участием российских «Газпрома» и «Роснефти», а также Shell, Eni, и BP и других европейских компаний могут пострадать, если закон все же будет принят. Это «Балтийский СПГ», «Голубой поток», трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума, «Северный поток» и «Северный поток-2», расширение завода СПГ «Сахалин-2», Южно-Кавказский газопровод и разработка месторождений Шах-Дениз и Зохр.
 
Киев рассматривал строительство «Северного потока-2» как желание Москвы обойтись без транзита через Украину.
 
Президент России Владимир Путин, комментируя закон о санкциях, заявил, что «невозможно бесконечно терпеть хамство» в отношении России. По словам Путина, этот законопроект можно расценивать как попытку использовать свое «геополитическое преимущество». «Это действия с отягчающими обстоятельствами и, я бы сказал, с особым цинизмом», — заявил президент.

 
Автор: Владислав Гордеев.

 


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