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Прогнозы

Гринспен: иррациональный оптимизм приведет к обвалу

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«Нефть России», 06.08.17, Москва, 12:38     По мнению Алана Гринспена, экс-главы Федеральной резервной системы США, американский рынок облигаций находится на грани обвала, спровоцировать который может резкое повышение процентных ставок, а также чрезмерный оптимизм инвесторов.
 
Об этом бывший председатель ФРС (1987–2006) заявил в интервью телеканалу CNBC.
 
Алан Гринспен отметил, что в текущей ситуации вполне справедливо говорить об "иррациональном оптимизме" со стороны инвесторов, которые рассчитывают на продолжения роста стоимости финансовых активов, несмотря на ужесточение монетарной политики и завышенные, по его мнению, стоимостные уровни активов.
 
Термин "иррациональный оптимизм" (irrational exuberance), часто ошибочно дословно переводимый, как "иррациональное изобилие", с подачи Гринспена фактически стал крылатым выражением для описания чересчур позитивных настроений на финансовых рынках. Гринспен использовал данное выражение в своем выступлении в качестве главы ФРС в 1996 г., заявив о том, что "иррациональный оптимизм привел чрезмерному росту стоимости активов".
 
В своем интервью 4 июля 2017 г. Алан Гринспен отметил, что процентные ставки в США сегодня остаются на своем абсолютном историческом минимуме – ставки ниже, чем в тот момент, когда (еще до появления ФРС в качестве отдельного финансового института в США) работал первый министр финансов США Александр Гамильтон (речь идет о конце XVIII века, Гамильтон возглавлял Минфин США в 1789 – 1795 гг.).
 

 
– Сейчас долгосрочные процентные ставки – ставки по длинным гособлигациям США находятся на таких низких значениях, с которыми мы не сталкивались с того момента, как министром финансов был Александр Гамильтон.
 
Текущий уровень процентных ставок в США является аномально низким, и есть только одно направление, в котором они будут двигаться, и когда они начнут расти, движение будет быстрым.
 
– Вы не так часто выступаете с прогнозами о дальнейшем движении рынков. Как и Уоррен Баффетт, вы лишь периодически говорите о том, что рынки находятся на слишком низком или слишком высоком уровнях. Вы не прогнозируете, что обвал произойдет завтра. Однако вы считаете, что при дальнейшем повышении процентных ставок рынок облигаций США ждет падение. Можно сравнить ваш прогноз с тем заявлением в преддверии краха высокотехнологичных компаний, когда вы сказали о иррациональном оптимизме?
 
– То, что я хотел сказать тогда, в 1996 г., справедливо и для сегодняшней ситуации: никогда нельзя быть уверенным в том, когда на рынках начнет царить иррациональный оптимизм.
 
У меня нет каких-либо прогнозов, когда произойдет обвал. У меня есть свои оценки предыдущей динамики процентных ставок начиная с 1800-х годов. Текущий период выглядит аномальным, он явно не похож на то, что мы видели раньше. Но, опять же, не забывайте, практически невозможно знать заранее, когда именно произойдет кризис.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/552504/

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Гринспен: иррациональный оптимизм приведет к обвалу

«Нефть России», 06.08.17, Москва, 12:38    По мнению Алана Гринспена, экс-главы Федеральной резервной системы США, американский рынок облигаций находится на грани обвала, спровоцировать который может резкое повышение процентных ставок, а также чрезмерный оптимизм инвесторов.
 
Об этом бывший председатель ФРС (1987–2006) заявил в интервью телеканалу CNBC.
 
Алан Гринспен отметил, что в текущей ситуации вполне справедливо говорить об "иррациональном оптимизме" со стороны инвесторов, которые рассчитывают на продолжения роста стоимости финансовых активов, несмотря на ужесточение монетарной политики и завышенные, по его мнению, стоимостные уровни активов.
 
Термин "иррациональный оптимизм" (irrational exuberance), часто ошибочно дословно переводимый, как "иррациональное изобилие", с подачи Гринспена фактически стал крылатым выражением для описания чересчур позитивных настроений на финансовых рынках. Гринспен использовал данное выражение в своем выступлении в качестве главы ФРС в 1996 г., заявив о том, что "иррациональный оптимизм привел чрезмерному росту стоимости активов".
 
В своем интервью 4 июля 2017 г. Алан Гринспен отметил, что процентные ставки в США сегодня остаются на своем абсолютном историческом минимуме – ставки ниже, чем в тот момент, когда (еще до появления ФРС в качестве отдельного финансового института в США) работал первый министр финансов США Александр Гамильтон (речь идет о конце XVIII века, Гамильтон возглавлял Минфин США в 1789 – 1795 гг.).
 

 
– Сейчас долгосрочные процентные ставки – ставки по длинным гособлигациям США находятся на таких низких значениях, с которыми мы не сталкивались с того момента, как министром финансов был Александр Гамильтон.
 
Текущий уровень процентных ставок в США является аномально низким, и есть только одно направление, в котором они будут двигаться, и когда они начнут расти, движение будет быстрым.
 
– Вы не так часто выступаете с прогнозами о дальнейшем движении рынков. Как и Уоррен Баффетт, вы лишь периодически говорите о том, что рынки находятся на слишком низком или слишком высоком уровнях. Вы не прогнозируете, что обвал произойдет завтра. Однако вы считаете, что при дальнейшем повышении процентных ставок рынок облигаций США ждет падение. Можно сравнить ваш прогноз с тем заявлением в преддверии краха высокотехнологичных компаний, когда вы сказали о иррациональном оптимизме?
 
– То, что я хотел сказать тогда, в 1996 г., справедливо и для сегодняшней ситуации: никогда нельзя быть уверенным в том, когда на рынках начнет царить иррациональный оптимизм.
 
У меня нет каких-либо прогнозов, когда произойдет обвал. У меня есть свои оценки предыдущей динамики процентных ставок начиная с 1800-х годов. Текущий период выглядит аномальным, он явно не похож на то, что мы видели раньше. Но, опять же, не забывайте, практически невозможно знать заранее, когда именно произойдет кризис.

 


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