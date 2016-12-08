«Нефть России», 05.08.17, Москва, 16:22 «Как мы можем к середине 2030-х организовать космическую миссию с орбитальным облётом Марса, если мы на Луне даже не были? Это смешная идея, как и сама Администрация Барака Обамы!».



В подтверждение своих слов Дэвид Гелертнер ссылается на слова американских учёных о невозможности путешествий за пределами радиационного пояса (пояса Ван Аллена) – части магнитосферы, в которой удерживаются и накапливаются высокоэнергичные заряженные частицы (в первую очередь протоны и электроны).



«Если учёные НАСА честно признали в 2012 г., что они до сих пор не придумали, как должным образом защитить космический корабль от радиации, которая пронизывает пояс Ван Аллена, как мы можем послать в космос людей, одетых лишь в алюминиевые скафандры? – вопрошает Дэвид Гелертнер. – Тем более в период, когда солнечная активность находится на пике?» Подробнее о новых приоритетах Администрации Дональда Трампа читайте в реплике на портале «Нефть России» здесь:



Космическая программа НАСА находится под вопросом. Научный советник президента Трампа профессор Йельского университета Дэвид Гелертнер выступает против полётов на Марс. Он говорит:В подтверждение своих слов Дэвид Гелертнер ссылается на слова американских учёных о невозможности путешествий за пределами радиационного пояса (пояса Ван Аллена) – части магнитосферы, в которой удерживаются и накапливаются высокоэнергичные заряженные частицы (в первую очередь протоны и электроны).– вопрошает Дэвид Гелертнер. –Подробнее о новых приоритетах Администрации Дональда Трампа читайте в реплике на портале «Нефть России» здесь: http://www.oilru.com/comments/read/678/ Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/552501/ www.oilru.com ← Банк России ожидает в августе инфляцию, близкую к нулю Гринспен: иррациональный оптимизм приведет к обвалу → Новости net.finam.ru