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Советник Трампа: Высадка миссии Аполлона на Луну – это величайшая мистификация в истории человечества, почище, чем глобальное потепление
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05.08.17 · Советник Трампа: Высадка миссии Аполлона на Луну – это величайшая мистификация в истории человечества, почище, чем глобальное потепление
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«Нефть России», 05.08.17, Москва, 16:22 Космическая программа НАСА находится под вопросом. Научный советник президента Трампа профессор Йельского университета Дэвид Гелертнер выступает против полётов на Марс. Он говорит: «Как мы можем к середине 2030-х организовать космическую миссию с орбитальным облётом Марса, если мы на Луне даже не были? Это смешная идея, как и сама Администрация Барака Обамы!».
В подтверждение своих слов Дэвид Гелертнер ссылается на слова американских учёных о невозможности путешествий за пределами радиационного пояса (пояса Ван Аллена) – части магнитосферы, в которой удерживаются и накапливаются высокоэнергичные заряженные частицы (в первую очередь протоны и электроны).
«Если учёные НАСА честно признали в 2012 г., что они до сих пор не придумали, как должным образом защитить космический корабль от радиации, которая пронизывает пояс Ван Аллена, как мы можем послать в космос людей, одетых лишь в алюминиевые скафандры? – вопрошает Дэвид Гелертнер. – Тем более в период, когда солнечная активность находится на пике?» Подробнее о новых приоритетах Администрации Дональда Трампа читайте в реплике на портале «Нефть России» здесь: http://www.oilru.com/comments/read/678/