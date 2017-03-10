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Отказ Petronas от СПГ-проекта в Канаде может дорого обойтись Оттаве
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«Нефть России», 05.08.17, Москва, 09:45 Решение компании Petronas отказаться от СПГ-проекта в Канаде ставит под удар перспективы развития крупнейшей сланцевой формации страны, пишет агентство Рейтер.
На прошлой неделе компания отказалась от проекта Pacific NorthWest LNG стоимостью 28,7 миллиардов долларов США, в рамках которого предлагалось поставлять на рынки Азии около 19 миллионов тонн канадского СПГ в год.
Вместо этого газ с формации Montney подразделение Petronas Progress Energy будет поставлять на североамериканский рынок, где цены находятся на исторически низких уровнях, отмечает агентство.
"Ресурсы Montney огромны, и при серьезном спросе можно увидеть удвоение производства. Но без СПГ это будет не так серьезно. Это упущенная возможность", — отметил специалист ассоциации производителей нефти Канады Марк Пинни (Mark Pinney).
По данным ассоциации, в рамках формации Montney добывается около 4 миллиардов кубических футов газа в день, и без учета СПГ вырастет до 5 миллиардов. А с учетом двух проектов по сжижению газа – компаний Petronas и Royal Dutch Shell они составляли 8 миллиардов.
Специалисты все еще возлагают надежды на СПГ проект Shell, инвестрешение по которому, как ожидается, будет принято в следующем году.