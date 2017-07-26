«Нефть России», 05.08.17, Москва, 09:33 В МИД РФ заявили о возможном введении ответных мер на решение Брюсселя о расширении санкционного списка ЕС из-за перемещения турбин Siemens в Крым.



"Ответственность за это решение, включая возможные хозяйственные издержки Siemens и других германских, а также европейских компаний, работающих в России, целиком и полностью ложится на сторону ЕС и правительство Германии. Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.



"Рассматриваем этот шаг, предпринятый по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный. Складывается впечатление, что германские коллеги взяли на вооружение практику расширительного толкования санкционных ограничений, которая прямо противоречит как международному праву, так и принципам международных отношений в целом", - говорится в комментарии.



"Разочарованы доводимой до абсурда политизацией вопроса, который на деле представляет собой обычный коммерческий спор хозяйствующих субъектов. Решительно отвергаем и попытки использовать его как пример якобы недобросовестности российских компаний", - заявили в ведомстве .



Совет ЕС в пятницу принял решение о дополнении санкционного списка по РФ, связанного с "нарушением суверенитета Украины", тремя российскими гражданами и тремя юрлицами, имеющими отношение к поставкам турбин Siemens в Крым. Под санкции ЕС подпадают замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, а также глава ООО "ВО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак. В списке также компании ООО "ВО "Технопромэкспорт", ЗАО "Интеравтоматика", участники строительства ТЭС в Крыму.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/552498/ Источник: Interfax ← Эксперт: санкции ставят под удар европейские экономические интересы в РФ Отказ Petronas от СПГ-проекта в Канаде может дорого обойтись Оттаве → Новости net.finam.ru