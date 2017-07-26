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Санкции

Эксперт: санкции ставят под удар европейские экономические интересы в РФ

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«Нефть России», 05.08.17, Москва, 09:20    
Новые американские санкции в отношении РФ ставят под удар европейские экономические интересы в России, которые во многом касаются энергетики, а главные соглашения о поставках энергоресурсов заключены между Европой и Россией, заявил РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло.
 
"Иными словами, санкции приведут прежде всего к тому, что европейцы не смогут договариваться с Москвой в плане энергетики", — отметил эксперт.
 
"Санкции ставят целью прежде всего рассорить российские и европейские компании и "придушить" Европу с точки зрения энергетики, принудить ее закупать газ у Америки. Он не только более дорогой по сравнению с российским, но и еще более трудноизвлекаемый. Чтобы провести американский газ, необходимо построить в США крупные заводы по его сжижению, доставить его в Европу и направить в энергосети. Все это требует огромных инвестиций, сегодня есть очень мало предприятий, способных работать с американским газом", — пояснил собеседник агентства.
 
По мнению Алессандрелло, "если Европа не сможет закупать газ у России, она будет вынуждена вкладывать деньги, чтобы использовать более дорогое американское топливо".
 
"В свою очередь санкции в отношении Ирана делают затруднительным разрешение кризисов на Ближнем Востоке и даже там мешают Москве и Тегерану, которые участвуют в выработке минимального числа соглашений, которые бы привели к окончанию войны в Сирии. Это ставит палки в колеса инициативе Дональда Трампа, который заявлял о желании найти дипломатические способы наладить отношения с российским руководством", — добавил эксперт.
 
Комментируя отношения Москвы и Вашингтона, Алессандрелло отметил, что Россия, "выслав американских дипломатов, повела себя немного жестко, но при этом им дали более месяца на то, чтобы закончить свои дела перед тем, как покинуть страну".
 
"Она сделала это именно для того, чтобы разграничить действия конгресса и то, что мог бы сделать Трамп после встречи с Владимиром Путиным "на полях" G20 в Гамбурге. Почему конгресс принял такое решение по санкциям? Прежде всего, чтобы ослабить и выгнать Трампа, чтобы не дать ему управлять страной", — полагает собеседник агентства.
 
Президент США Дональд Трамп в среду подписал новый пакет антироссийских санкций. В частности, закон, расширяющий ряд секторальных санкций, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Закон также корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".
 
Александр ЛогуновПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/552497/

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Эксперт: санкции ставят под удар европейские экономические интересы в РФ

«Нефть России», 05.08.17, Москва, 09:20   
Новые американские санкции в отношении РФ ставят под удар европейские экономические интересы в России, которые во многом касаются энергетики, а главные соглашения о поставках энергоресурсов заключены между Европой и Россией, заявил РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло.
 
"Иными словами, санкции приведут прежде всего к тому, что европейцы не смогут договариваться с Москвой в плане энергетики", — отметил эксперт.
 
"Санкции ставят целью прежде всего рассорить российские и европейские компании и "придушить" Европу с точки зрения энергетики, принудить ее закупать газ у Америки. Он не только более дорогой по сравнению с российским, но и еще более трудноизвлекаемый. Чтобы провести американский газ, необходимо построить в США крупные заводы по его сжижению, доставить его в Европу и направить в энергосети. Все это требует огромных инвестиций, сегодня есть очень мало предприятий, способных работать с американским газом", — пояснил собеседник агентства.
 
По мнению Алессандрелло, "если Европа не сможет закупать газ у России, она будет вынуждена вкладывать деньги, чтобы использовать более дорогое американское топливо".
 
"В свою очередь санкции в отношении Ирана делают затруднительным разрешение кризисов на Ближнем Востоке и даже там мешают Москве и Тегерану, которые участвуют в выработке минимального числа соглашений, которые бы привели к окончанию войны в Сирии. Это ставит палки в колеса инициативе Дональда Трампа, который заявлял о желании найти дипломатические способы наладить отношения с российским руководством", — добавил эксперт.
 
Комментируя отношения Москвы и Вашингтона, Алессандрелло отметил, что Россия, "выслав американских дипломатов, повела себя немного жестко, но при этом им дали более месяца на то, чтобы закончить свои дела перед тем, как покинуть страну".
 
"Она сделала это именно для того, чтобы разграничить действия конгресса и то, что мог бы сделать Трамп после встречи с Владимиром Путиным "на полях" G20 в Гамбурге. Почему конгресс принял такое решение по санкциям? Прежде всего, чтобы ослабить и выгнать Трампа, чтобы не дать ему управлять страной", — полагает собеседник агентства.
 
Президент США Дональд Трамп в среду подписал новый пакет антироссийских санкций. В частности, закон, расширяющий ряд секторальных санкций, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Закон также корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".
 
Александр Логунов
 


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