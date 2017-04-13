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Экспорт, импорт

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в июне - июле упал на 7%

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«Нефть России», 05.08.17, Москва, 09:08    Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в июне - июле сократился на 7% по сравнению с уровнем октября 2016 года, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
 
"Важно отметить продолжающееся сокращение экспорта нефти: в июне и июле сокращение экспорта нефти в дальнее зарубежье относительно уровня октября составило около 7% или примерно 51 тыс. тонн в сутки", - отмечается в пресс- релизе.
 
Новак: полное выполнение соглашения ОПЕК+ выведет с рынка еще 200 тыс. барр. нефти в сутки
 
По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, экспорт нефти из России в январе - июле 2017 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 1,5% и достиг 162,6 млн т.
 
Минэнерго ожидает, что добыча нефти и газового конденсата по итогам 2017 года сократится как минимум на 0,1%, до 547 млн т.
 
"Если в начале текущего года (январь) показатель добычи превышал уровень аналогичного периода 2016 года на 1,8%, то по результатам семи месяцев он вырос на 0,8%, а по итогам 2017 года добыча нефти и газового конденсата в стране сократится как минимум на 0,1% до 547 млн т", - говорится в сообщении.
 
При этом по материалам Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), добыча нефти и газового конденсата в России в январе - июле 2017 года увеличилась на 0,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 318,58 млн т.
 
Исполнение договоренности по сделке ОПЕК+
 
По данным на конец июля, в рамках сделки с ОПЕК Россия удерживала среднесуточную добычу нефти на уровне ниже 1,5 млн т в сутки. ОПЕК ведет статистику добычи в баррелях, тогда как Россия - в тоннах.
 
Министр энергетики РФ Александр Новак ранее говорил, что Россия в июле 2017 г. сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 307,6 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 г. Однако сопоставить эти данные с официальной статистикой в тоннах невозможно - в Минэнерго неоднократно отмечали, что применять единый коэффициент перевода из тонн в баррели (коэффициент Urals - 7,33) нельзя, так как у каждого месторождения он свой.
 
По итогам шести месяцев 2017 года план по сокращению добычи участниками соглашения выполнялся в среднем на 98%. Высокого показателя удалось добиться благодаря исполнению своих обязательств лишь некоторых стран, таких как Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, Оман, Ангола и др.
 
В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран - экспортеров нефти, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренности, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Россия обязалась сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Целью соглашения является снижение глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/552496/

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Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в июне - июле упал на 7%

«Нефть России», 05.08.17, Москва, 09:08   Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в июне - июле сократился на 7% по сравнению с уровнем октября 2016 года, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
 
"Важно отметить продолжающееся сокращение экспорта нефти: в июне и июле сокращение экспорта нефти в дальнее зарубежье относительно уровня октября составило около 7% или примерно 51 тыс. тонн в сутки", - отмечается в пресс- релизе.
 
Новак: полное выполнение соглашения ОПЕК+ выведет с рынка еще 200 тыс. барр. нефти в сутки
 
По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, экспорт нефти из России в январе - июле 2017 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 1,5% и достиг 162,6 млн т.
 
Минэнерго ожидает, что добыча нефти и газового конденсата по итогам 2017 года сократится как минимум на 0,1%, до 547 млн т.
 
"Если в начале текущего года (январь) показатель добычи превышал уровень аналогичного периода 2016 года на 1,8%, то по результатам семи месяцев он вырос на 0,8%, а по итогам 2017 года добыча нефти и газового конденсата в стране сократится как минимум на 0,1% до 547 млн т", - говорится в сообщении.
 
При этом по материалам Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), добыча нефти и газового конденсата в России в январе - июле 2017 года увеличилась на 0,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 318,58 млн т.
 
Исполнение договоренности по сделке ОПЕК+
 
По данным на конец июля, в рамках сделки с ОПЕК Россия удерживала среднесуточную добычу нефти на уровне ниже 1,5 млн т в сутки. ОПЕК ведет статистику добычи в баррелях, тогда как Россия - в тоннах.
 
Министр энергетики РФ Александр Новак ранее говорил, что Россия в июле 2017 г. сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 307,6 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 г. Однако сопоставить эти данные с официальной статистикой в тоннах невозможно - в Минэнерго неоднократно отмечали, что применять единый коэффициент перевода из тонн в баррели (коэффициент Urals - 7,33) нельзя, так как у каждого месторождения он свой.
 
По итогам шести месяцев 2017 года план по сокращению добычи участниками соглашения выполнялся в среднем на 98%. Высокого показателя удалось добиться благодаря исполнению своих обязательств лишь некоторых стран, таких как Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, Оман, Ангола и др.
 
В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран - экспортеров нефти, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренности, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Россия обязалась сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Целью соглашения является снижение глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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