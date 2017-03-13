Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 13 июня 2017 года, вторник , 09:05:31 мск
Нефть, Brent: $48.27 -0,07
Валюта:    57 0    63.79 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1267.5 Мб информации:

  • 534946 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Украина и газ

Украина планирует с 2022 года начать импорт газа из Норвегии

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 13.06.17, Москва, 09:00    
Украина рассчитывает с 2022 года импортировать газ напрямую из Норвегии, заявил советник министра энергетики и угольной промышленности страны Максим Белявский.
 
"Нам осталось построить интерконнектор UAPL – осенью должна начаться закупка труб", — написал он в Facebook.
 
К записи Белявский прикрепил снимок меморандума о взаимопонимании, подписанный 9 июня Польшей и Данией. В документе речь идет о проекте трубопровода Baltic Pipe, который позволит транспортировать газ из Норвегии в Польшу. Предполагается, что окончательное решения по инвестициям будет принято в 2018 году, а строительство завершится к октябрю 2022 года.
 
По данным "Нафтогаза", за прошлый год его поставщиками были 15 европейских компаний, в том числе французская Engie (ранее GDF Suez), немецкие RWE Supply and Trading, Uniper Global Commodities (ранее часть E.on), TrailStone, британская Shell Energy Europe, швейцарская Axpo Trading, норвежская Statoil, польская PGNiG, чешская CEZ.
 
Весной 2016 года польская сторона заявила, что по истечении контракта на поставку российского газа (в 2022 году) не намерена взаимодействовать с "Газпромом" на долгосрочной основе. Президент России Владимир Путин отметил, что в этом случае "Газпром" может предложить эти объемы газа любому другому партнеру в Европе.
 
Украина перестала закупать в России газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, уверяя, что транзитный газ обходится дешевле. Тогда же украинский "Нафтогаз" прекратил закупки газа у норвежской компании Statoil из-за высоких цен. Поставки Statoil Киеву возобновились в конце июля 2016 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/551748/

Доха готова защитить свою экономику и валюту, заявили в Минфине КатараВенесуэла и Китай договорились вложить более $2,8 млрд в увеличение нефтедобычи
Просмотров: 28
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Украина планирует с 2022 года начать импорт газа из Норвегии

«Нефть России», 13.06.17, Москва, 09:00   
Украина рассчитывает с 2022 года импортировать газ напрямую из Норвегии, заявил советник министра энергетики и угольной промышленности страны Максим Белявский.
 
"Нам осталось построить интерконнектор UAPL – осенью должна начаться закупка труб", — написал он в Facebook.
 
К записи Белявский прикрепил снимок меморандума о взаимопонимании, подписанный 9 июня Польшей и Данией. В документе речь идет о проекте трубопровода Baltic Pipe, который позволит транспортировать газ из Норвегии в Польшу. Предполагается, что окончательное решения по инвестициям будет принято в 2018 году, а строительство завершится к октябрю 2022 года.
 
По данным "Нафтогаза", за прошлый год его поставщиками были 15 европейских компаний, в том числе французская Engie (ранее GDF Suez), немецкие RWE Supply and Trading, Uniper Global Commodities (ранее часть E.on), TrailStone, британская Shell Energy Europe, швейцарская Axpo Trading, норвежская Statoil, польская PGNiG, чешская CEZ.
 
Весной 2016 года польская сторона заявила, что по истечении контракта на поставку российского газа (в 2022 году) не намерена взаимодействовать с "Газпромом" на долгосрочной основе. Президент России Владимир Путин отметил, что в этом случае "Газпром" может предложить эти объемы газа любому другому партнеру в Европе.
 
Украина перестала закупать в России газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, уверяя, что транзитный газ обходится дешевле. Тогда же украинский "Нафтогаз" прекратил закупки газа у норвежской компании Statoil из-за высоких цен. Поставки Statoil Киеву возобновились в конце июля 2016 года.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Май 2017
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Июнь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  