«Нефть России», 13.06.17, Москва, 09:00

Украина рассчитывает с 2022 года импортировать газ напрямую из Норвегии, заявил советник министра энергетики и угольной промышленности страны Максим Белявский.



"Нам осталось построить интерконнектор UAPL – осенью должна начаться закупка труб", — написал он в Facebook.



К записи Белявский прикрепил снимок меморандума о взаимопонимании, подписанный 9 июня Польшей и Данией. В документе речь идет о проекте трубопровода Baltic Pipe, который позволит транспортировать газ из Норвегии в Польшу. Предполагается, что окончательное решения по инвестициям будет принято в 2018 году, а строительство завершится к октябрю 2022 года.



По данным "Нафтогаза", за прошлый год его поставщиками были 15 европейских компаний, в том числе французская Engie (ранее GDF Suez), немецкие RWE Supply and Trading, Uniper Global Commodities (ранее часть E.on), TrailStone, британская Shell Energy Europe, швейцарская Axpo Trading, норвежская Statoil, польская PGNiG, чешская CEZ.



Весной 2016 года польская сторона заявила, что по истечении контракта на поставку российского газа (в 2022 году) не намерена взаимодействовать с "Газпромом" на долгосрочной основе. Президент России Владимир Путин отметил, что в этом случае "Газпром" может предложить эти объемы газа любому другому партнеру в Европе.



Украина перестала закупать в России газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, уверяя, что транзитный газ обходится дешевле. Тогда же украинский "Нафтогаз" прекратил закупки газа у норвежской компании Statoil из-за высоких цен. Поставки Statoil Киеву возобновились в конце июля 2016 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/551748/ Источник: РИА «Новости» ← Доха готова защитить свою экономику и валюту, заявили в Минфине Катара Венесуэла и Китай договорились вложить более $2,8 млрд в увеличение нефтедобычи → Новости net.finam.ru