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Доха готова защитить свою экономику и валюту, заявили в Минфине Катара
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«Нефть России», 13.06.17, Москва, 08:52
Министр финансов Катара Али Шериф аль-Эмади заявил, что Доха сможет защитить катарскую экономику и валюту перед лицом санкций, введенных некоторыми арабскими странами на фоне дипломатического кризиса.
"Мы знаем, что можем столкнуться с рядом вызовов, но это очень жизнеспособная страна. У нас есть необходимые активы и безопасность. Иностранные активы и инвестиции составляют более 250% нашего ВВП. Поэтому мы ощущаем себя уверенно. Мы знаем, что можем защитить валюту и экономику. Не думаю, что у нас есть предмет для беспокойства в местной экономике", — сказал министр в интервью телеканалу CNBC.
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в прошлый понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром прекращении с ним всякого сообщения, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.
На этом фоне курс национальной валюты Катара, катарского риала, на этой неделе упал на фьючерсных рынках до самой низкой отметки с 2009 года. Эксперты считают, что разрыв отношений с рядом арабских стран может сильно ударить по экономике Катара и вызвать кризис доверия к катарским банкам.