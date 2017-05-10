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Кризис

Доха готова защитить свою экономику и валюту, заявили в Минфине Катара

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«Нефть России», 13.06.17, Москва, 08:52    
Министр финансов Катара Али Шериф аль-Эмади заявил, что Доха сможет защитить катарскую экономику и валюту перед лицом санкций, введенных некоторыми арабскими странами на фоне дипломатического кризиса.
 
"Мы знаем, что можем столкнуться с рядом вызовов, но это очень жизнеспособная страна. У нас есть необходимые активы и безопасность. Иностранные активы и инвестиции составляют более 250% нашего ВВП. Поэтому мы ощущаем себя уверенно. Мы знаем, что можем защитить валюту и экономику. Не думаю, что у нас есть предмет для беспокойства в местной экономике", — сказал министр в интервью телеканалу CNBC.
 
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в прошлый понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром прекращении с ним всякого сообщения, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.
 
На этом фоне курс национальной валюты Катара, катарского риала, на этой неделе упал на фьючерсных рынках до самой низкой отметки с 2009 года. Эксперты считают, что разрыв отношений с рядом арабских стран может сильно ударить по экономике Катара и вызвать кризис доверия к катарским банкам.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/551747/

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Доха готова защитить свою экономику и валюту, заявили в Минфине Катара

«Нефть России», 13.06.17, Москва, 08:52   
Министр финансов Катара Али Шериф аль-Эмади заявил, что Доха сможет защитить катарскую экономику и валюту перед лицом санкций, введенных некоторыми арабскими странами на фоне дипломатического кризиса.
 
"Мы знаем, что можем столкнуться с рядом вызовов, но это очень жизнеспособная страна. У нас есть необходимые активы и безопасность. Иностранные активы и инвестиции составляют более 250% нашего ВВП. Поэтому мы ощущаем себя уверенно. Мы знаем, что можем защитить валюту и экономику. Не думаю, что у нас есть предмет для беспокойства в местной экономике", — сказал министр в интервью телеканалу CNBC.
 
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в прошлый понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром прекращении с ним всякого сообщения, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.
 
На этом фоне курс национальной валюты Катара, катарского риала, на этой неделе упал на фьючерсных рынках до самой низкой отметки с 2009 года. Эксперты считают, что разрыв отношений с рядом арабских стран может сильно ударить по экономике Катара и вызвать кризис доверия к катарским банкам.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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