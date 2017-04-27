Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 13 июня 2017 года, вторник , 09:04:50 мск
Нефть, Brent: $48.27 -0,07
Валюта:    57 0    63.79 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1267.5 Мб информации:

  • 534946 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Рейтинги

Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 13.06.17, Москва, 03:41    Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта. Прежний лидер рейтинга — Тэйлор Свифт откатилась в нем в конец пятого десятка
 
В соответствии с опубликованным списком первое место в списке знаменитостей, больше всех заработавших за год с июня 2016 года, занял американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимами Дидди и Паф Дэдди. За 12 месяцев он получил $130 млн. В основном деньги рэпер заработал в ходе концертного тура Bad Boy Fanily Reunion, а также благодаря сотрудничеству с французским водочным брендом Ciroc.
 
Второе место заняла певица Бейонсе, которая заработала $105 млн после выхода альбома Lemonade и последовавшего за этим мирового турне.
 
Больше всех из неграждан США ($95 млн) получила оказавшаяся на третьем месте британская писательница Джоан Роулинг. Она вернулась в топ-10 после небольшого перерыва благодаря книге «Гарри Поттер и проклятое дитя», а также киносценарию «Фантастические твари и где они обитают».
 
Четвертым в списке оказался канадец Обри Грэхэм, известный под сценическим псевдонимом Drake. Он заработал $94 млн.
 
Пятерку самых зарабатывающих замкнул ($93 млн) футболист Криштиану Роналду, который за год выиграл с мадридским «Реалом» чемпионат Испании, Лигу чемпионов, стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии и был в очередной раз признан лучшим игроком года по версии FIFA.
 
В десятку также вошли канадский певец Абель Тесфайе (Weeknd), радиоведущий Говард Штерн, британская поп-группа Coldplay, писатель Джеймс Паттерсон, а также баскетболист Леброн Джеймс.
 
В прошлом году первое место в рейтинге занимала Тэйлор Свифт, заработавшая $170 млн. Однако в этом году она не выпускала новых альбомов и не ездила с мировым турне, а потому получила лишь $44 млн.
 
Замыкает рейтинг топ-100 шведский футболист Златан Ибрагимович, который в этом году выступал за «Манчестер Юнайтед».
 
Никто из россиян в этот рейтинг Forbes не попал.
 
Автор: Артем Филипенок
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/551746/

Новак: на пути мировой энергетики возводят барьерыДоха готова защитить свою экономику и валюту, заявили в Минфине Катара
Просмотров: 207
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта

«Нефть России», 13.06.17, Москва, 03:41   Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта. Прежний лидер рейтинга — Тэйлор Свифт откатилась в нем в конец пятого десятка
 
В соответствии с опубликованным списком первое место в списке знаменитостей, больше всех заработавших за год с июня 2016 года, занял американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимами Дидди и Паф Дэдди. За 12 месяцев он получил $130 млн. В основном деньги рэпер заработал в ходе концертного тура Bad Boy Fanily Reunion, а также благодаря сотрудничеству с французским водочным брендом Ciroc.
 
Второе место заняла певица Бейонсе, которая заработала $105 млн после выхода альбома Lemonade и последовавшего за этим мирового турне.
 
Больше всех из неграждан США ($95 млн) получила оказавшаяся на третьем месте британская писательница Джоан Роулинг. Она вернулась в топ-10 после небольшого перерыва благодаря книге «Гарри Поттер и проклятое дитя», а также киносценарию «Фантастические твари и где они обитают».
 
Четвертым в списке оказался канадец Обри Грэхэм, известный под сценическим псевдонимом Drake. Он заработал $94 млн.
 
Пятерку самых зарабатывающих замкнул ($93 млн) футболист Криштиану Роналду, который за год выиграл с мадридским «Реалом» чемпионат Испании, Лигу чемпионов, стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии и был в очередной раз признан лучшим игроком года по версии FIFA.
 
В десятку также вошли канадский певец Абель Тесфайе (Weeknd), радиоведущий Говард Штерн, британская поп-группа Coldplay, писатель Джеймс Паттерсон, а также баскетболист Леброн Джеймс.
 
В прошлом году первое место в рейтинге занимала Тэйлор Свифт, заработавшая $170 млн. Однако в этом году она не выпускала новых альбомов и не ездила с мировым турне, а потому получила лишь $44 млн.
 
Замыкает рейтинг топ-100 шведский футболист Златан Ибрагимович, который в этом году выступал за «Манчестер Юнайтед».
 
Никто из россиян в этот рейтинг Forbes не попал.
 
Автор: Артем Филипенок

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Май 2017
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Июнь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  