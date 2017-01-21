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Энергобезопасность

Новак: на пути мировой энергетики возводят барьеры

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«Нефть России», 13.06.17, Москва, 08:35    Министр энергетики РФ Александр Новак заявил о барьерах на пути к устойчивому развитию мировой энергетики, отметив ограничивающую роль Еврокомиссии в Европе, санкции ряда стран, а также растущее технологическое неравенство в мире.
 
Об этом Александр Новак заявил в своем выступлении на министерской конференции "Обеспечение устойчивого развития энергетики" в рамках выставки ЭКСПО-2017 "Энергия Будущего" в Астане.
 
В дискуссии также приняли участие вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, cпециальный представитель Генерального секретаря ООН по устойчивому развитию энергетики Рейчел Кайт, генеральный директор Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Юн.
 
Основной темой обсуждения стали роль и место традиционной энергетики в будущей энергетической системе мира, а также развитие чистой энергетики, устойчивое использование природных энергетических ресурсов, партнерство по энергетической эффективности и передаче "зеленых" технологий.
 
"Спрос на энергию в мире будет расти, хотя структура и география этого спроса будет меняться. Все страны заинтересованы в повышении надежности и доступности энергоснабжения, в диверсификации энергоресурсов.
 
Основой взвешенного энергобаланса в обозримом будущем останется углеводородное топливо. При этом доля углеводородов в мировом энергобалансе сократится за 20 лет с 85% до 77%.
Опережающими темпами в мировом энергобалансе будет расти доля ВИЭ и атомной энергии: она увеличится с 15% до 23% к 2035 г.
 
Говоря об устойчивом развитии энергетики, конечно, важно не игнорировать некоторые тревожные тенденции. Могу сказать, что они отчасти связаны с развитием конкуренции, но уже не с чисто экономической конкуренцией, а скорее с политической, зачастую экономически необоснованной.
 
Речь идет о создании искусственных барьеров на пути свободной торговли, часто вопреки воли потребителей и за их счет.
 
Так, например, мы видим дальнейшую концентрацию полномочий по энергетическим вопросам у Европейской комиссии, тенденцию ограничения странами-членами ЕС существенной доли энергетического суверенитета, права выбора поставщика энергоресурсов. С сожалением наблюдаем желание включаться в договорные отношения между коммерческими компаниями и без четко определенных критериев решать судьбу ключевых инфраструктурных проектов
 
Очевидно, что эти действия бьют по потребителям крупнейших экономик, делают их менее конкурентоспособными, кроме того, упускаются большие инвестиционные возможности.
 
К нерыночным ограничениям и очень опасному увлечению ряда стран мы может также отнести и односторонние санкции, финансовые, секторальные, которые с недавних пор стали широко применяться по отношению к поставщикам энергоресурсов. Усиление влияния геополитики на энергетику, безусловно, негативно влияет на обеспечение устойчивой энергетики.
 
Еще один тренд, создающий нерыночные перекосы в энергобалансе, - это очевидные нерыночные преференции отдельным источникам энергии, ограничения на развитие мирного атома.
 
И, наконец, не могу не сказать об еще одной опасности для мировой энергетики – это растущее технологическое неравенство.
Технологическое неравенство создает условия для искусственного манипулирования рынком посредством политических ограничений и преференций.
Это негативно влияет на конкурентоспособность стран, на равномерность развития, делает невозможным разработку собственного энергетического потенциала без привлечения традиционных лидеров.
 
Ответом на эти вызовы мировой энергетики должна стать кооперация участников рынка в реализации совместных проектов, включая создание новых механизмов совместного мониторинга и анализа ситуации, финансирования, проведения НИОКР".
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/551745/

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Новак: на пути мировой энергетики возводят барьеры

«Нефть России», 13.06.17, Москва, 08:35   Министр энергетики РФ Александр Новак заявил о барьерах на пути к устойчивому развитию мировой энергетики, отметив ограничивающую роль Еврокомиссии в Европе, санкции ряда стран, а также растущее технологическое неравенство в мире.
 
Об этом Александр Новак заявил в своем выступлении на министерской конференции "Обеспечение устойчивого развития энергетики" в рамках выставки ЭКСПО-2017 "Энергия Будущего" в Астане.
 
В дискуссии также приняли участие вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, cпециальный представитель Генерального секретаря ООН по устойчивому развитию энергетики Рейчел Кайт, генеральный директор Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Юн.
 
Основной темой обсуждения стали роль и место традиционной энергетики в будущей энергетической системе мира, а также развитие чистой энергетики, устойчивое использование природных энергетических ресурсов, партнерство по энергетической эффективности и передаче "зеленых" технологий.
 
"Спрос на энергию в мире будет расти, хотя структура и география этого спроса будет меняться. Все страны заинтересованы в повышении надежности и доступности энергоснабжения, в диверсификации энергоресурсов.
 
Основой взвешенного энергобаланса в обозримом будущем останется углеводородное топливо. При этом доля углеводородов в мировом энергобалансе сократится за 20 лет с 85% до 77%.
Опережающими темпами в мировом энергобалансе будет расти доля ВИЭ и атомной энергии: она увеличится с 15% до 23% к 2035 г.
 
Говоря об устойчивом развитии энергетики, конечно, важно не игнорировать некоторые тревожные тенденции. Могу сказать, что они отчасти связаны с развитием конкуренции, но уже не с чисто экономической конкуренцией, а скорее с политической, зачастую экономически необоснованной.
 
Речь идет о создании искусственных барьеров на пути свободной торговли, часто вопреки воли потребителей и за их счет.
 
Так, например, мы видим дальнейшую концентрацию полномочий по энергетическим вопросам у Европейской комиссии, тенденцию ограничения странами-членами ЕС существенной доли энергетического суверенитета, права выбора поставщика энергоресурсов. С сожалением наблюдаем желание включаться в договорные отношения между коммерческими компаниями и без четко определенных критериев решать судьбу ключевых инфраструктурных проектов
 
Очевидно, что эти действия бьют по потребителям крупнейших экономик, делают их менее конкурентоспособными, кроме того, упускаются большие инвестиционные возможности.
 
К нерыночным ограничениям и очень опасному увлечению ряда стран мы может также отнести и односторонние санкции, финансовые, секторальные, которые с недавних пор стали широко применяться по отношению к поставщикам энергоресурсов. Усиление влияния геополитики на энергетику, безусловно, негативно влияет на обеспечение устойчивой энергетики.
 
Еще один тренд, создающий нерыночные перекосы в энергобалансе, - это очевидные нерыночные преференции отдельным источникам энергии, ограничения на развитие мирного атома.
 
И, наконец, не могу не сказать об еще одной опасности для мировой энергетики – это растущее технологическое неравенство.
Технологическое неравенство создает условия для искусственного манипулирования рынком посредством политических ограничений и преференций.
Это негативно влияет на конкурентоспособность стран, на равномерность развития, делает невозможным разработку собственного энергетического потенциала без привлечения традиционных лидеров.
 
Ответом на эти вызовы мировой энергетики должна стать кооперация участников рынка в реализации совместных проектов, включая создание новых механизмов совместного мониторинга и анализа ситуации, финансирования, проведения НИОКР".

 


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