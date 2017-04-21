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Цены на нефть

Эр-Рияд: изоляция Катара незначительна для нефти

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«Нефть России», 13.06.17, Москва, 02:34    Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих сказал, что изоляция Катара не будет сильно влиять на стоимость нефти.
 
"На энергетических рынках нет никаких изменений", - сказал Аль-Фалих.
 
Несколько арабских государств, возглавляемых Саудовской Аравией, в начале этого месяца разорвался отношения с Катаром.
 
Саудовская Аравия выпустила список требований к Катара, включая прекращение отношений с Ираном, прекращение всех связей с "Братьями-мусульманами" (террористическая организация, запрещенная в России) и изгнание всех членов ХАМАС.
 
Эр-Рияд также потребовал, чтобы Катар закрыл телеканал Al Jazeera, который на прошлой неделе попал под кибератаку.
 
До сих пор геополитический кризис на Ближнем Востоке не оказал особого влияния на энергетический рынок, но на прошлой неделе две поставки СПГ из Катара, которые, как полагают, предназначались Великобритании, резко изменили место назначение на Аденский залив. Это вызвало ряд предположений, что последствия могут быть более широкими для газового рынка.
 
Но Аль-Фалих сказал, что не ожидает значительного влияния на рынок.
 
"Катар является членом организации ОПЕК и подписал соглашение, которое только что было продлено, - сказал он. - Мы верим, что они будут продолжать его соблюдать, но их общий вклад в сокращение сократился в целом по сравнению с общей схемой".
 
Министр также надеется на быстрое разрешение напряженности в отношении Катара.
 
"Но это не в наших руках, это находится под контролем правительства Катара, - сказал он. - Мы считаем, что соседи Катара, не только в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, но и в других регионах в арабском мире и в других местах в мировом сообществе, дали понять, каковы эти условия".
 
В целом Аль-Фалих ожидает, что сделка по сокращению добычи поможет справиться с избыточным предложением нефти, несмотря на данные о неожиданно высоких запасах на прошлой неделе в США.
 
Запасы нефти в Соединенных Штатах выросли на 3,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 2 июня.
 
"Еженедельные данные показывают рост и падение. Настроения на финансовых рынках, конечно, раскачиваются, как маятник, но это не меняет основ, - сказал Аль-Фалих.- То, на что мы можем влиять как производители нефти, - это основы, уровень предложения, который приведет к сокращению запасов".
 
При этом он остается полностью безразличным к статистике из США. По его словам, рост запасов в Америке означает дефицит в других местах. Поэтому, как считает министр, необходимо дать рынку время.
 
"Если мы найдем по какой-либо причине, что нам необходимо скорректировать стратегию, которую мы создали, мы будем готовы это сделать", - сказал он.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/551744/

Запасы США и новости Катара определят судьбу нефтиНовак: на пути мировой энергетики возводят барьеры
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Эр-Рияд: изоляция Катара незначительна для нефти

«Нефть России», 13.06.17, Москва, 02:34   Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих сказал, что изоляция Катара не будет сильно влиять на стоимость нефти.
 
"На энергетических рынках нет никаких изменений", - сказал Аль-Фалих.
 
Несколько арабских государств, возглавляемых Саудовской Аравией, в начале этого месяца разорвался отношения с Катаром.
 
Саудовская Аравия выпустила список требований к Катара, включая прекращение отношений с Ираном, прекращение всех связей с "Братьями-мусульманами" (террористическая организация, запрещенная в России) и изгнание всех членов ХАМАС.
 
Эр-Рияд также потребовал, чтобы Катар закрыл телеканал Al Jazeera, который на прошлой неделе попал под кибератаку.
 
До сих пор геополитический кризис на Ближнем Востоке не оказал особого влияния на энергетический рынок, но на прошлой неделе две поставки СПГ из Катара, которые, как полагают, предназначались Великобритании, резко изменили место назначение на Аденский залив. Это вызвало ряд предположений, что последствия могут быть более широкими для газового рынка.
 
Но Аль-Фалих сказал, что не ожидает значительного влияния на рынок.
 
"Катар является членом организации ОПЕК и подписал соглашение, которое только что было продлено, - сказал он. - Мы верим, что они будут продолжать его соблюдать, но их общий вклад в сокращение сократился в целом по сравнению с общей схемой".
 
Министр также надеется на быстрое разрешение напряженности в отношении Катара.
 
"Но это не в наших руках, это находится под контролем правительства Катара, - сказал он. - Мы считаем, что соседи Катара, не только в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, но и в других регионах в арабском мире и в других местах в мировом сообществе, дали понять, каковы эти условия".
 
В целом Аль-Фалих ожидает, что сделка по сокращению добычи поможет справиться с избыточным предложением нефти, несмотря на данные о неожиданно высоких запасах на прошлой неделе в США.
 
Запасы нефти в Соединенных Штатах выросли на 3,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 2 июня.
 
"Еженедельные данные показывают рост и падение. Настроения на финансовых рынках, конечно, раскачиваются, как маятник, но это не меняет основ, - сказал Аль-Фалих.- То, на что мы можем влиять как производители нефти, - это основы, уровень предложения, который приведет к сокращению запасов".
 
При этом он остается полностью безразличным к статистике из США. По его словам, рост запасов в Америке означает дефицит в других местах. Поэтому, как считает министр, необходимо дать рынку время.
 
"Если мы найдем по какой-либо причине, что нам необходимо скорректировать стратегию, которую мы создали, мы будем готовы это сделать", - сказал он.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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