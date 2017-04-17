«Нефть России», 12.06.17, Москва, 18:46 Нефтяные рынки продолжат отслеживать динамику запасов в США, неожиданно выросших на прошлой неделе, а также обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, где эксперты прогнозируют снижение накала страстей в ближайшее время – при содействии посредников.



Негатив вместо позитива



На минувшей неделе цены на нефть марки Brent не сумели преодолеть негативную динамику после того, как к концу предыдущей недели они снизились ниже $50 за баррель, в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. В итоге, в прошлую пятницу нефтяные фьючерсы закрепились близ отметки в $48 за баррель.



Причем, если поначалу в минувший понедельник ценовые графики пошли вверх на фоне сообщений о том, что 10 государств во главе с ведущим экспортером нефти Саудовской Аравией прервали дипотношения с Катаром, обвинненным в поддержке терроризма , то далее все же снизились на 1% - на волне опасений по поводу того, что подобные действия перечеркнут достигнутые 25 мая договоренности ОПЕК+ по продолжению ограничения нефтедобычи.



А в среду цена нефти Brent упала еще на 3% после публикации данных министерства энергетики США, зафиксировавших неожиданное увеличение запасов нефти на 3,3 млн баррелей при прогнозе их сокращения на 3,2 млн баррелей.



Как заявил в субботу в Астане министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, соглашение по сокращению добычи нефти должно принести результаты в течение ближайших недель-месяца. При этом он заверил в том, что дипломатический кризис вокруг Катара не повлияет на выполнение данного соглашения.



Так совпало, заметил руководитель аналитического отдела ГК Grand Capital: Сергей Козловский, что из-за скандала вокруг Катара и общей коррекции рынка нефти цены на нее за прошлую неделю потеряли 5%. При этом, вряд ли, следует ожидать реальных подвижек вследствие очередного заявления министра энергетики Саудовской Аравии, который периодически озвучивает сходные тезисы, когда рынок нуждается в дополнительных стимулах.



В отсутствие более значимых событий, на начавшейся неделе ценовая динамика будет определяться ожиданием заседания Федрезерва 13-14 июня, в преддверии которого, очевидно, будут закрываться длинные спекулятивные позиции (что способно привести к снижению цен на нефть на 0,5-1,0%), а также публикации статистики Министерства энергетики США, в которой не исключаются новые данные о повышении запасов, уточнил Козловский. По его оценке, на текущей неделе ожидается диапазон цен на нефть в $47-49 за баррель.



Рост вместо снижения



На сегодня, подчеркнул начальник казначейства АО “Нефтепромбанк” Сергей Серостанов, и скандал с разрывом дипотношений с Катаром, и данные по росту запасов в США и числу буровых установок играют против нефти.



Напомним, в минувшую среду, впервые за последние девять недель американское Минэнерго сообщило, что запасы нефти выросли на 3,3 млн баррелей. Также повысились товарные запасы бензина на 3,32 млн баррелей и дистиллятов - на 4,35 млн баррелей.



При этом внутренняя добыча нефти в Штатах сократилась на 24 тыс. баррелей в сутки, до 9,318 млн барр./сутки. Тогда как нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes информировала об увеличении числа буровых установок в США на 40 единиц, или на 4,68%, годовом выражении.



Как подчеркнул аналитик ИК "Велес Капитал” Дмитрий Затравкин, ошеломляющие данные о росте запасов сырой нефти и бензина в США застали инвесторов врасплох.



При том, что обострение нестабильности на Ближнем Востоке (в связи с разрывом дипотношений с Катаром 10 государств во главе с Саудовской Аравией и терактами в Иране) не поддержали нефтяные котировки. В настоящее время рынок устал жить ожиданиями восстановления баланса спроса и предложения нефти - теперь нужны реальные факты.



Например, в США запасы сырой нефти должны снижаться каждую неделю на 4,8 млн баррелей до конца ноября, чтобы опуститься до своих средних значений за последние пять лет, оговорил Затравкин.



По его словам, зарегистрированный на прошлой неделе неожиданный рост запасов связан со скачком импорта сырой нефти, снижением экспорта и пониженным спросом на бензин. И если первые два фактора могут иметь краткосрочный характер, то отмеченное снижение спроса на бензин подразумевает основания для беспокойства. Ранее участниками рынка уже было отмечено меньшее количество миль в поездках в текущем автомобильном сезоне в Соединенных Штатах.



Есть мнение, что вследствие новой политики тамошних иммиграционных служб, проявляющих, в том числе, повышенную активность на дорогах, снизилось количество поездок среди иммигрантов, и это сказалось на продажах бензина, пояснил аналитик ИК "Велес Капитал”, ожидающий на этой неделе ценовой диапазон в $46-48 за баррель.



Примечательно, что в нашем предыдущем прогнозе старший аналитик банка "Уралсиб" Алексей Кокин, напротив, указывал на существенное снижение запасов нефти за неделю, закончившуюся 26 мая.



Так, запасы сырой нефти в США снизились на 7,4 млн баррелей, а без учета стратегического резерва – на 6,4 млн баррелей. Данные API по нефти показали еще большее снижение – на 8,7 млн баррелей при прогнозе в 3 млн баррелей. Одновременно в последние две недели фиксировался рост поставок, который может свидетельствовать о вероятном повышении потребления бензина на 1-2% во время стартовавшего автомобильного сезона, определил Кокин.



Тегеран вместо Дохи





И в принципе, с учетом ранее происшедшего существенного сокращения запасов, нет ничего драматического в том, что затем соответствующие уровни несколько скорректировались вверх. В этом смысле, важны следующие статданные, которые покажут, было ли упомянутое повышение запасов разовым. При том, что увеличение потребления бензина все же представляется более логичным для начавшегося периода отпускной отпусков.



Также, с учетом ссылок на возможное влияние на указанные экономические показатели активизации иммиграционных служб США, из-за которой иммигранты стали меньше разъезжать по американским дорогам, любопытно отметить, что и за этим фактором просматривается громоздкая фигура нового хозяина Белого дома. К слову, Дональд Трамп уже заявил и о причастности к скандалу вокруг Катара. Накануне, к примеру, он рассказал, что решил призвать Катар прекратить финансирование и экстремистскую идеологию. "Я не буду называть другие страны, но мы еще не решили проблему. Мы, без сомнения, ее решим", - заверил Трамп.



Кстати, по мнению советника директора Российского института стратегических исследований Елены Супониной, истинная причина возникшего скандала обусловлена различным отношением Саудовской Аравии и Катара к Ирану. Саудовская Аравия настроена на жесткую конфронтацию с Тегераном, в чем ее поддерживают и США. Тогда как Катар выступает против обострения обстановки в регионе, понимая, что это чревато большими рисками. В этой связи, показательно также, что Саудовская Аравия активно вооружается. И в ходе визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд в 20-х числах мая были подписаны оружейные контракты на $110 млрд, напомнила Супонина.



Понятно, констатировала она, что все это вооружение в Саудовской Аравии рассчитывают применить. Однако, сейчас к большой войне в регионе не готовы. И если говорить не об Иране, а непосредственно о скандале между Саудовской Аравией и Катаром, то здесь свою роль также смогут сыграть посредники. В их числе уже выступили Турция, Кувейт и Россия, имеющие хорошие отношения с обеими сторонами. Вероятно, примирить Эр-Рияд и Доху с ходу не получится, но очевидно, снизить накал страстей в ближайшее время удастся, резюмировала советник директора РИСИ.



Наталья Приходко

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