«Нефть России», 10.06.17, Москва, 16:20 Великобритания притормаживает национальный проект, который предполагал оснащение 80% частных домов умными счётчиками электроэнергии к 2020 г. Установка подобных устройств в домах объявлена добровольным делом. Проблема не только в том, что в Британии во многих местах счётчики принадлежат не потребителям, а энергосбытовым компаниями, которые не заинтересованы в экономии. Сама технология оказалась сырой.



В конце 2016 г. мировое энергетическое сообщество испытало неприятный шок. На 33-м Всемирном конгрессе хакеров в Гамбурге (прошёл 27-30 декабря) всплыли очень неприятные факты об умных счётчиках электроэнергии.



На конгрессе выступил представитель исследовательской компании Vaultra (специализируется на безопасности умных устройств) Нетанел Рубин. Он привлёк внимание хакеров всего мира к некоторым не очень удачным особенностям умных счётчиков, широко внедряемых сегодня в развитых странах. Продолжение смотрите здесь: http://www.energovector.com/strategy-nevospitannye-seti.html



Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/551734/ energovector.com ← Саудовский министр усомнился, что ситуация с Катаром навредит сделке ОПЕК+ Запасы США и новости Катара определят судьбу нефти → Новости net.finam.ru