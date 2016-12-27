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Электроэнергетика

Как взломать умный счётчик

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«Нефть России», 10.06.17, Москва, 16:20    Великобритания притормаживает национальный проект, который предполагал оснащение 80% частных домов умными счётчиками электроэнергии к 2020 г. Установка подобных устройств в домах объявлена добровольным делом. Проблема не только в том, что в Британии во многих местах счётчики принадлежат не потребителям, а энергосбытовым компаниями, которые не заинтересованы в экономии. Сама технология оказалась сырой.
 
В конце 2016 г. мировое энергетическое сообщество испытало неприятный шок. На 33-м Всемирном конгрессе хакеров в Гамбурге (прошёл 27-30 декабря) всплыли очень неприятные факты об умных счётчиках электроэнергии.
 
На конгрессе выступил представитель исследовательской компании Vaultra (специализируется на безопасности умных устройств) Нетанел Рубин. Он привлёк внимание хакеров всего мира к некоторым не очень удачным особенностям умных счётчиков, широко внедряемых сегодня в развитых странах. Продолжение смотрите здесь: http://www.energovector.com/strategy-nevospitannye-seti.html
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/551734/

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Как взломать умный счётчик

«Нефть России», 10.06.17, Москва, 16:20   Великобритания притормаживает национальный проект, который предполагал оснащение 80% частных домов умными счётчиками электроэнергии к 2020 г. Установка подобных устройств в домах объявлена добровольным делом. Проблема не только в том, что в Британии во многих местах счётчики принадлежат не потребителям, а энергосбытовым компаниями, которые не заинтересованы в экономии. Сама технология оказалась сырой.
 
В конце 2016 г. мировое энергетическое сообщество испытало неприятный шок. На 33-м Всемирном конгрессе хакеров в Гамбурге (прошёл 27-30 декабря) всплыли очень неприятные факты об умных счётчиках электроэнергии.
 
На конгрессе выступил представитель исследовательской компании Vaultra (специализируется на безопасности умных устройств) Нетанел Рубин. Он привлёк внимание хакеров всего мира к некоторым не очень удачным особенностям умных счётчиков, широко внедряемых сегодня в развитых странах. Продолжение смотрите здесь: http://www.energovector.com/strategy-nevospitannye-seti.html
 

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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