Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 12 июня 2017 года, понедельник , 21:06:48 мск
Нефть, Brent: $48.34 +0,19
Валюта:    57 0    63.79 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1267.5 Мб информации:

  • 534946 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
ОПЕК

Саудовский министр усомнился, что ситуация с Катаром навредит сделке ОПЕК+

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 10.06.17, Москва, 14:16    Ситуация вокруг Катара не окажет влияния на соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), считает министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
 
"Я не считаю, что дипломатическая и политическая ситуация вокруг Катара… окажет какое-либо влияние на соглашение о добыче нефти", — сказал аль-Фалих журналистам.
 
В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИДа, как сообщило агентство Рейтер, заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.
 
ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/551733/

В Саудовской Аравии ожидают быстрых результатов от соглашения ОПЕК+Как взломать умный счётчик
Просмотров: 692
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Саудовский министр усомнился, что ситуация с Катаром навредит сделке ОПЕК+

«Нефть России», 10.06.17, Москва, 14:16   Ситуация вокруг Катара не окажет влияния на соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), считает министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
 
"Я не считаю, что дипломатическая и политическая ситуация вокруг Катара… окажет какое-либо влияние на соглашение о добыче нефти", — сказал аль-Фалих журналистам.
 
В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИДа, как сообщило агентство Рейтер, заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.
 
ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Май 2017
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Июнь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  