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Новости oilru.com
ОПЕК
В Саудовской Аравии ожидают быстрых результатов от соглашения ОПЕК+
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«Нефть России», 10.06.17, Москва, 14:07
Встреча стран ОПЕК и других государств соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), прошедшая в Вене в конце мая, была эффективной, результаты соглашения станут заметны в течение ближайших недель и месяцев, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
"У нас была очень эффективная встреча в Вене. Результаты этого соглашения проявятся в ближайшие недели и месяцы", — сказал аль-Фалих.
ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.