«Нефть России», 10.06.17, Москва, 00:15

Парламент Японии одобрил законопроект, по которому император впервые за последние 200 лет получит право отречься от престола и передать трон наследнику. С просьбой о добровольном отречении император обратился в 2016 г.



При этом в одобренном парламентом законе нет указания, что подобная передача трона будет возможна и в будущем.



Согласно документу Акихито должен передать трон наследнику не позднее чем через три года после обнародования закона.



Конкретная дата будет определена после согласования с императорской семьей, однако, по мнению экспертов, отречение может произойти к концу 30-го года правления императора — в декабре 2018 г.



Несмотря на то что в современном мире короли и императоры имеют лишь символическое значение и редко принимают участие в непосредственном управлении страной, члены королевских и императорских семей являются богатыми.



Ниже представляем топ-10 самых богатых императоров в мире.



10. Султан Кабус бен Саид



Страна: Оман



Состояние: $700 млн



Придя к власти в результате переворота, свергнув своего отца, Кабус приступил к проведения масштабных реформ в стране, которые охватили все стороны жизни султаната и кардинально изменили Оман.



Он объединил имамат Оман и султанат Маскат в единое государство, а позже при поддержке Великобритании и шахского Ирана ему удалось подавить повстанческое движение в Дофаре. При Кабусе в 1996 г. был принят первый Основной закон (конституция) Омана.



Султан Кабус бен Саид сколотил состояние за счет нефтегазового сектора в своей стране.



Однако султан известен как человек, который тратит свое состояние на различные проекты, в частности проекты реставрации. Кроме того, он выступает за улучшение уровня образования в стране и повышение социальной помощи.



9. Князь Альберт II



Страна: Монако



Состояние: $1 млрд



Законы Монако вплоть до 2002 г. не предусматривали правил престолонаследия в случае отсутствия законнорожденных детей у князя.



Сейчас в княжестве установлено право первородства с преимуществом мужского пола, аналогичное испанскому (закон ратифицирован Францией, как этого требуют франко-монакские соглашения, после смерти Ренье).



Поэтому, пока Альбер не обзавелся законнорожденными детьми, его наследницей являлась старшая сестра Каролина, по мужу принцесса Ганноверская, а затем ее сын Андреа (Андре) Казираги.



С 10 декабря 2014 г. наследным принцем Монако является сын князя Альбера Жак.



Князь владеет долей казино Монте-Карло.



8. Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани



Страна: Катар



Состояние: $2 млрд



Летом 2013 г. его отец Хамад бин Халифа Аль Тани решил отказаться от власти в пользу своего сына. 25 июня Тамим бин Хамад Аль Тани стал новым эмиром Катара.



В 2014 г. при нем произошел конфликт с Саудовской Аравией, которую поддержали Бахрейн и ОАЭ. В марте 2014 г. Саудовская Аравия отозвала из Дохи своего посла, ее примеру последовали Бахрейн и ОАЭ.



Было опубликовано совместное заявление трех стран, в котором Катар обвинялся в том, что он в нарушении Соглашения о взаимодействии в сфере безопасности.



5 июня 2017 г. Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве дипломатических отношений, а также сухопутного, морского и воздушного сообщения с Катаром, обвинив его в поддержке террористических группировок.



Кроме того, контингент катарских войск подлежит выводу из Йемена, где участвует в составе арабской коалиции в боевых действиях против хуситов.



Причиной конфликта пресса называет в первую очередь предполагаемые связи Катара с организацией "Братья-мусульмане" и палестинским движением ХАМАС.



7. Король Мухаммед VI



Страна: Марокко



Состояние: $2,5 млрд



Мухаммед VI - король Марокко с 1999 г., маршал и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Королевства Марокко (30 июля 1999 г.).



Одними из первых актов Мухаммеда VI стала амнистия политзаключенным и увольнение министра внутренних дел Дриса Басри, символизировавшего репрессии и власть тайной полиции при предыдущем короле. Крупные амнистии были объявлены королем также 2003 и в 2005 гг.



В 2011 г. по инициативе короля Мухаммеда VI проведена конституционная реформа, в соответствии с которой расширены полномочия парламента и премьер-министра страны, гарантированы независимость судебной системы, основные права и свободы граждан.



Берберский язык получил статус официального наряду с арабским. Также в Основной закон страны включены положения по расширению местного самоуправления, социальным вопросам и борьбе с коррупцией.



6. Князь Ханс-Адам II



Страна: Лихтенштейн



Состояние: $3,5 млрд



В отличие от большинства современных монархий, имеющих тенденцию к ограничению власти главы государства, Ханс-Адам в 2003 г. организовал и выиграл референдум, направленный на расширение княжеских полномочий.



Однако одновременно был введен в действие закон, запрещающий князю использовать право вето, в случае если парламент примет решение сменить форму правления на республиканскую.



В августе 2004 г. Ханс-Адам II официально передал полномочия по повседневному управлению государством своему сыну, наследному князю Алоизу.



5. Королева Елизавета II



Страна: Великобритания



Состояние: $15 млрд



Елизавета II — царствующая королева Великобритании с 1952 г. по настоящее время. Взошла на престол 6 февраля 1952 г. в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании.



На период правления Елизаветы II выпадает очень широкий период британской истории: завершился процесс деколонизации, который ознаменовался окончательным распадом Британской империи и ее трансформацией в Содружество наций.



Данный период также включил в себя множество иных событий, таких как длительный этнополитический конфликт в Северной Ирландии, Фолклендская война, войны в Ираке и Афганистане.



На протяжении всего своего правления королева не раз подвергалась критике не только со стороны сторонников отмены монархии, но и со стороны различных британских средств массовой информации, а также простой общественности.



Тем не менее Елизавета II смогла сохранить престиж британской монархии, и ее популярность в Великобритании находится на высоте.



4. Король Салман бин Абдулазиз Аль-Сауд



Страна: Саудовская Аравия



Состояние: $17 млрд



Стал королем и премьер-министром 23 января 2015 г. после смерти своего единокровного брата, короля Абдаллы.



До вступления на престол был министром обороны (2011—2015) и губернатором провинции Эр-Рияд (1963—2011).



Начало правления Салмана ознаменовалось резким ростом числа смертных казней в стране: за период с 26 января по 16 июня 2015 г. казнены 90 осужденных (для сравнения, при прежнем короле за весь 2014 г. в исполнение приведено 87 смертных приговоров).



С другой стороны, Салман сделал шаг по углублению интеграции королевства в международное сообщество — в 2015 г. Саудовская Аравия присоединилась к Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН.



3. Султан Хассанал Болкиах



Страна: Бруней



Состояние: $20 млрд



Хассанал Болкиах — султан Брунея (29-й представитель династии, правящей с XIV века), премьер-министр Брунея, министр обороны и министр финансов Брунея.



Хассанал Болкиах является коллекционером автомобилей. По разным оценкам, в его коллекции их насчитывается от 3 тыс. до 7 тыс.



В коллекции находится более 600 автомобилей Rolls-Royce, около полутысячи Ferrari, есть и Koenigsegg, а также чемпионские болиды "Формулы-1", начиная с 1980 г.



2. Халифа ибн Зайд Аль Нахайян



Страна: Объединенные Арабские Эмираты



Состояние: $23 млрд



Халифа Аль Нахайян курирует инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority, капитализация которого, по разным оценкам, доходит до $875 млрд.



Шейх Халифа пользуется популярностью среди военных. У него репутация человека сдержанного, поклонника поэзии.



Как и отец, шейх Халифа любит соколиную охоту и рыбную ловлю. Шейх Халифа известен своим интересами в традиционных спортивных состязаниях ОАЭ, в основном его интересуют лошади и верблюжьи бега.



3 ноября 2004 г. после смерти отца стал вторым президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Политику его правления оценивают как прозападную, ориентированную на проведение реформ.



1. Пхумипон Адульядет



Страна: Таиланд



Состояние: $30 млрд



Находился на троне более 70 лет — с 9 июня 1946 г. по 13 октября 2016 г. Был коронован 5 мая 1950 г. Являлся самым долгоправящим из действующих глав государств и из всех монархов в истории Таиланда.



Будучи миллиардером, Пхумипон Адульядет использовал часть своего большого богатства с целью финансирования более чем 3 тыс. проектов развития, особенно в сельских районах. Он очень популярен в Таиланде и почитается как полубожественная особа.



Монарх скончался в возрасте 88 лет 13 октября 2016 г. в госпитале Сирирад (Бангкок) от почечной недостаточности. 14 октября его тело было перевезено в Королевский дворец; тысячи людей сидели на дороге, провожая монарха в последний путь.



Единственный сын короля Пхумипона Адульядета, умершего 13 октября 2016 г., - Маха Вачиралонгкорн. провозглашенный королем Рамой X 1 декабря 2016 г., но пока еще не коронованный.



Коронация Рамы X состоится только после похорон его отца, кремация которого может состояться не раньше чем осенью 2017 г.

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