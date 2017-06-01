«Нефть России», 09.06.17, Москва, 15:51

Влияние санкций на российскую экономику сильно преувеличено, сейчас эффект практически сошел на нет, кроме того, за последние два года российская экономика адаптировалась к текущим ценам на нефть, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.



"В причинах спада, да, есть определенная роль санкций, но, наш взгляд, этот эффект сильно преувеличен, сейчас он практически сошел на нет", — сказала глава ЦБ, выступая в Госдуме в пятницу.



Она отметила, что Россия приспособилась к жизни в условиях санкций, была создана необходимая инфраструктура. Говоря о той компетенции, которая касается ЦБ, Набиуллина добавила, что банковская сфера смогла заместить те кредиты предприятиям, которые они получали раньше из-за рубежа.



"Вы забыли об еще одном факторе — нефть, которая повлияла на снижение темпов роста — снижение нефти, безусловно. Но наша экономика действительно уже адаптировалась, чтобы жить в условиях цен на нефть, тех, которые существуют сейчас. И это произошло в период вот этих двух лет. Сложно происходило, но это произошло", — добавила она.



По словам главы ЦБ, чтобы обеспечить выход экономики РФ на темпы роста выше нынешних 1,5-2%, необходимы структурные изменения.



"Что может делать и делает ЦБ со своей стороны. Мы должны обеспечить стабильность — ценовую стабильность и финансовую стабильность, без стабильности роста не бывает, и мы это проходили. Второе — чтобы финансовый сектор финансировал экономику, разные сектора экономики, чтобы в стране были длинные деньги. Снижение инфляции — одно из условий длинных денег, недостаточное, — для этого должны снижаться риски, работать пенсионные накопления, страховые фонды, доступность кредитов МСП", — добавила она.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/551724/ Источник: РИА «Новости» ← Набиуллина: никакой деноминации рубля не планируется 10 самых богатых монархов на планете → Новости net.finam.ru