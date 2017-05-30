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Набиуллина: никакой деноминации рубля не планируется
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«Нефть России», 09.06.17, Москва, 15:45
Никакой деноминации рубля не планировалось и не планируется, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Никакой деноминации не планировалось и не планируется", — сказала Набиуллина.
Она добавила, что планируется лишь улучшение дизайна и улучшение защиты купюр.