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Силуанов заявил о пике устойчивости бюджета за 9 лет
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«Нефть России», 09.06.17, Москва, 15:39
Устойчивость бюджета РФ в 2017 г. достигла максимальной устойчивости за последние 9 лет к перепадам нефтяных цен, заявил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме.
Он отметил, что ненефтегазовый дефицит бюджета, который рассчитан без учета доходов от нефти и газа, снизился на 0,6 процентного пункта и составил 8,4% ВВП.
"Это самый низкий показатель за последние девять лет", - подчеркнул Силуанов, выступая перед депутатами проектом поправок к закону о федеральном бюджете на текущий год.
"Наша задача - уменьшать влияние внешнеэкономической конъюнктуры на ход исполнения нашего бюджета. Такой показатель ненефтегазового дефицита, мы считаем, безопасный для бюджета, должен составлять 5-6% ВВП", - заявил министр.
Первоначальный консервативный вариант бюджета с расчетной ценой нефти $40 за баррель позволил получить свыше 1 трлн руб. допдоходов, отметил Силуанов.
В итоге общий дефицит бюджета РФ с учетом поправок на текущий год снижен с 3,2% до 2,1% ВВП. Госдума в пятницу утвердила бюджетные поправки.