Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 12 июня 2017 года, понедельник , 21:05:46 мск
Нефть, Brent: $48.34 +0,19
Валюта:    57 0    63.79 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1267.5 Мб информации:

  • 534946 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Экономика

Силуанов заявил о пике устойчивости бюджета за 9 лет

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 09.06.17, Москва, 15:39    
Устойчивость бюджета РФ в 2017 г. достигла максимальной устойчивости за последние 9 лет к перепадам нефтяных цен, заявил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме.
 
Он отметил, что ненефтегазовый дефицит бюджета, который рассчитан без учета доходов от нефти и газа, снизился на 0,6 процентного пункта и составил 8,4% ВВП.
 
"Это самый низкий показатель за последние девять лет", - подчеркнул Силуанов, выступая перед депутатами проектом поправок к закону о федеральном бюджете на текущий год.
 
"Наша задача - уменьшать влияние внешнеэкономической конъюнктуры на ход исполнения нашего бюджета. Такой показатель ненефтегазового дефицита, мы считаем, безопасный для бюджета, должен составлять 5-6% ВВП", - заявил министр.
 
Первоначальный консервативный вариант бюджета с расчетной ценой нефти $40 за баррель позволил получить свыше 1 трлн руб. допдоходов, отметил Силуанов.
 
В итоге общий дефицит бюджета РФ с учетом поправок на текущий год снижен с 3,2% до 2,1% ВВП. Госдума в пятницу утвердила бюджетные поправки.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/551722/

Почти 40% россиян осудили отличные от официальных взгляды согражданНабиуллина: никакой деноминации рубля не планируется
Просмотров: 1098
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Силуанов заявил о пике устойчивости бюджета за 9 лет

«Нефть России», 09.06.17, Москва, 15:39   
Устойчивость бюджета РФ в 2017 г. достигла максимальной устойчивости за последние 9 лет к перепадам нефтяных цен, заявил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме.
 
Он отметил, что ненефтегазовый дефицит бюджета, который рассчитан без учета доходов от нефти и газа, снизился на 0,6 процентного пункта и составил 8,4% ВВП.
 
"Это самый низкий показатель за последние девять лет", - подчеркнул Силуанов, выступая перед депутатами проектом поправок к закону о федеральном бюджете на текущий год.
 
"Наша задача - уменьшать влияние внешнеэкономической конъюнктуры на ход исполнения нашего бюджета. Такой показатель ненефтегазового дефицита, мы считаем, безопасный для бюджета, должен составлять 5-6% ВВП", - заявил министр.
 
Первоначальный консервативный вариант бюджета с расчетной ценой нефти $40 за баррель позволил получить свыше 1 трлн руб. допдоходов, отметил Силуанов.
 
В итоге общий дефицит бюджета РФ с учетом поправок на текущий год снижен с 3,2% до 2,1% ВВП. Госдума в пятницу утвердила бюджетные поправки.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Май 2017
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Июнь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  