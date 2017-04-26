«Нефть России», 09.06.17, Москва, 15:33

Большинство россиян отказывают в праве называться патриотами людям, которые не чувствуют любви к России (77%) и не знают государственную символику страны (61%), сообщает ВЦИОМ. При этом 37% граждан считают предосудительными взгляды, идущие вразрез с официальной позицией государства, а 52% называют их личным делом каждого.



При этом, если в 2014 году граждан, желающих переехать за границу, считали недостойными считаться патриотами 68%, то сегодня так думают лишь 52%.



Наличие второго гражданства, по мнению 61%, не является непатриотичным (три года назад с этим соглашались 48%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 3-4 июня среди 1200 респондентов. Людей, вступающих в брак с иностранцами или работающих в иностранных компаниях, готовы назвать патриотами 69% и 76% соответственно.



В то же время за последние три года россияне жестче стали относиться к взяточникам (как дающим, так и берущим мзду): с 66% до 77% увеличилась доля тех, кто уверен, что такие люди не могут быть патриотами. Также к проявлениям непатриотизма респонденты причисляют уклонение от службы в армии (69%), работу в некоммерческой фирме - "иностранном агенте" (52%).



К публичным проявлениям непатриотичного поведения одна часть россиян (47%) относится с осуждением, а другая (48%) - не видит в этом предмета для государственного или общественного порицания (37% - в 2014 году).



В то же время непатриотичные выпады своих кумиров из среды культуры, шоу-бизнеса 60% россиян готовы критиковать (46% - в частных беседах, а 14% - публично).



К высказываниям, идущим вразрез с официальной позицией государства, относятся мягче: 37% считают их предосудительными, тогда как 52% - называют личным делом каждого.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/551721/ Источник: Interfax ← Шок и хаос: итоги выборов в Великобритании Силуанов заявил о пике устойчивости бюджета за 9 лет → Новости net.finam.ru