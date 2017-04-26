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Почти 40% россиян осудили отличные от официальных взгляды сограждан
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«Нефть России», 09.06.17, Москва, 15:33
Большинство россиян отказывают в праве называться патриотами людям, которые не чувствуют любви к России (77%) и не знают государственную символику страны (61%), сообщает ВЦИОМ. При этом 37% граждан считают предосудительными взгляды, идущие вразрез с официальной позицией государства, а 52% называют их личным делом каждого.
При этом, если в 2014 году граждан, желающих переехать за границу, считали недостойными считаться патриотами 68%, то сегодня так думают лишь 52%.
Наличие второго гражданства, по мнению 61%, не является непатриотичным (три года назад с этим соглашались 48%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 3-4 июня среди 1200 респондентов. Людей, вступающих в брак с иностранцами или работающих в иностранных компаниях, готовы назвать патриотами 69% и 76% соответственно.
В то же время за последние три года россияне жестче стали относиться к взяточникам (как дающим, так и берущим мзду): с 66% до 77% увеличилась доля тех, кто уверен, что такие люди не могут быть патриотами. Также к проявлениям непатриотизма респонденты причисляют уклонение от службы в армии (69%), работу в некоммерческой фирме - "иностранном агенте" (52%).
К публичным проявлениям непатриотичного поведения одна часть россиян (47%) относится с осуждением, а другая (48%) - не видит в этом предмета для государственного или общественного порицания (37% - в 2014 году).
В то же время непатриотичные выпады своих кумиров из среды культуры, шоу-бизнеса 60% россиян готовы критиковать (46% - в частных беседах, а 14% - публично).
К высказываниям, идущим вразрез с официальной позицией государства, относятся мягче: 37% считают их предосудительными, тогда как 52% - называют личным делом каждого.