«Нефть России», 10.06.17, Москва, 00:00 Шок, хаос и провал – именно так отреагировали британские газеты на результаты досрочных выборов. Реакцию никто не сдерживал, так как все были уверены в расширении большинства сторонников Терезы Мэй в парламенте.



The Times заголовком к первой странице выбрала "Большая игра Мэй провалилась".



Tomorrow's front page: Theresa May's big gamble fails #tomorrowspaperstoday https://t.co/ntMEjyrpeA pic.twitter.com/pns17mvvpo — The Times of London (@thetimes) 8 июня 2017 г.

[/HTML]



После самой сложной ночи в политической карьере премьер-министр Великобритании должна стремиться к формированию нового правительства, и, вероятно, она обратиться к Демократической юнионистской партии Северной Ирландии. Партия уже выразила готовность поддержать Мэй, что даст ей возможность сохранить пост.



Мэй скоро посетит королеву Елизавету II, чтобы получить разрешение от монарха и лично сказать ей, что консерваторы понесли огромные потери на выборах.



СМИ же тем временем не жалеют эпитетов.



Реагируя на предварительные результаты, The Times, The Financial Times и другие выпустили утренние газеты с громкими заголовками в одном стиле.



использовала слово "хаос" в своем основном заголовке.



Guardian, либеральная газета, выбрала более взвешенную реакцию: "Предварительные итоги шокировали Мэй".



Сейчас опросы общественного мнения показывают, что консерваторы получат всего 318 мест, что меньше 326 мест, необходимых для большинства. Лейбористы получат, судя по всему, 261 место.



Досрочные выборы Мэй назначила именно для того, чтобы укрепить свое парламентского большинство и иметь больше возможность свободно вести переговоры по Brexit.



Однако такие результаты и возможность "подвешенного" парламента могут сделать переговоры с Брюсселем еще "более сложными".



Внутриполитическое давление в Великобритании усилится, поэтому согласовывать сделки будет труднее, и это означает, что Brexit может сильно затянуться.



Неуверенная победа Мэй и консерваторов с возможностью "подвешенного" парламента ударила по фунту в первые часы пятницы. Валюта упала на 1,7% по отношению к доллару до 1,2738, но затем немного отыграла позиции.



Политические обозреватели отмечают, что выборы в Великобритании показывают несколько важных вещей:



• лейбористы теперь показали, что они действительно сильны;



• стало очевидным сильное разделение поколений, которое не было заметным долгие годы, так как молодежь поддерживает лейбористов, а более взрослые люди - тори;



• Тереза Мэй очень сильно испортила свои позиции;



• Великобритания вступила в период хронической политической нестабильности;



• новые всеобщие выборы осенью выглядят почти неизбежными.



Бывший лидер UKIP Найджел Фарадж сказал, что у Brexit "будут определенные проблемы", если Джереми Корбин сформирует коалицию, и у него "абсолютно нет выбора", кроме как вернуться в британскую политику. Но сейчас это уже не выглядит реальным сценарием, хотя очевидно, что коалиция с партией из Северной Ирландии - это совсем не гарантия политической стабильности. Пока парламент все равно остается в подвешенном состоянии.



Может ли Brexit затянуться?





После референдума по вопросу Brexit в июне прошлого года этот процесс официально начался в марте, когда Мэй передала письмо о намерении Великобритании покинуть ЕС.



Этот процесс должен длиться два года, то есть выход состоится в марте 2019 г., но пока подробные переговоры даже не начались.



ЕС хочет начать их 19 июня, но, судя по всему, их придется отложить, учитывая результаты выборов.



Представители ЕС хотят знать, с кем они вообще имеют дело. При этом, если это будет консервативное правительство в меньшинстве, вряд ли оно просуществует долго, поэтому начинать переговоры в таком состоянии почти нет смысла.



Для Брюсселя важно понять состав и намерения правительства Великобритании на ближайшие 3-4 года, поэтому переговоры будут затягиваться как можно дольше.



Окончательный срок выхода из ЕС можно продлить, но для этого потребуется согласие всех оставшихся 27 членов союза.



Почему это имеет значение?





Бизнес и инвесторы хотят ясности относительно условий Brexit как можно скорее, потому что им нужно знать, какие виды доступа компании Великобритании сохранят к огромному рынку Европы в будущем.



Некоторые банки уже начали перемещать рабочие места из Великобритании в другие европейские страны, потому что опасаются, что потеряют бизнес после Brexit, если они этого не сделают.



Кроме того, инвестиции уже приостановлены, а неопределенность относительно Brexit сделает все только хуже.



Миллионы граждан ЕС, живущих и работающих в Великобритании, также нуждаются в уверенности в своем статусе. Недавние данные показали, что некоторые из них не готовы ждать больше и начинают уезжать.



Фунт уже упал на фоне агрессивной предвыборной кампании, и теперь, судя по всему, продолжит снижаться. Эксперты не исключают снижения до $1,2.



Экономика Великобритании уже пережила резкий спад в I квартале, а продолжительная неопределенность в отношении Brexit может нанести дополнительный ущерб.



Будет ли Brexit отменен?





Это маловероятно, хотя и не невозможно.



Мэй и Корбин обещали избирателям, что будут с уважением относиться к результатам референдума, на котором 52% избирателей проголосовали за Brexit.



Поэтому сейчас отказ от выхода из ЕС будет равносилен политическому самоубийству что для консерваторов, что для лейбористов.



Однако результат может оказать большое влияние на окончательную форму Brexit. Если будет подтверждено отсутствие четкого большинства для любой стороны, стороны вообще могут принять более согласованный подход, хотя пока это кажется невероятным.



Им либо придется идти на новые выборы и рисковать еще раз, либо договариваться с оппонентами и идти на компромиссы. В результате в долгосрочной перспективе для Великобритании и Brexit все может даже оказаться лучше.



Консерваторы обещают вывести Великобритании из единой торговой зоны ЕС и сократить число людей, приезжающих в страну из ЕС, то есть провести "чистый" Brexit. Лейбористы же заявили, что не будут пытаться отменить решение покинуть ЕС, но они хотят сохранить "преимущества единого рынка и таможенного союза".



Ранее Мэй говорила, что готова выйти из переговоров по Brexit даже без сделки, но она не согласится на плохие условия. Теперь этот сценарий просто невероятен, так как большинства в парламенте у нее нет.

