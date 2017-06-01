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Госдума одобрила в I чтении поправки в бюджет-2017
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«Нефть России», 09.06.17, Москва, 15:27
Госдума в пятницу одобрила в первом чтении поправки в бюджет 2017 г. Его дефицит снижен с 3,2% до 2,1% ВВП.
Расходы бюджета повышены на 362 млрд руб. до 16,6 трлн руб., доходы - на 1,191 трлн руб. до 14,7 трлн руб. Дефицит снижен на 829 млрд руб. до 1,924 трлн руб.
Бюджет РФ на 2017 г. был сформирован с дефицитом в 3,2% ВВП при среднегодовой цене на нефть Urals в $40 за баррель, инфляции 4% и курсе доллара 67,5 руб.
Новые поправки в бюджет: прогнозная инфляция в этом году - 3,8%, цена нефти - $45,6 за баррель, размер ВВП - 92,19 трлн руб., дефицит бюджета - 2,1% ВВП.
Президент Владимир Путин 20 декабря 2016 г. подписал закон о федеральном бюджете на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.
Доходы бюджета составят в 2017 г. 13 трлн 487,6 млрд руб., расходы - 16 трлн 240,8 млрд руб., дефицит бюджета - 2 трлн 753,2 млрд руб. Дефицит бюджета в 2018 и 2019 гг. - 2 трлн 11,2 млрд руб. и 1 трлн 142,2 млрд руб. соответственно.
Основные показатели бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 86,806 трлн руб. в 2017 г., 92,296 трлн руб. в 2018 г. и 98,860 трлн руб. в 2019 г. ВВП России увеличится в 2017 г. на 0,6%, в 2018 г. - на 1,7%, в 2019 г. - на 2,1%.
Цена на нефть в бюджете на 3 года предусмотрена на уровне $40 за баррель.
Курс доллара к рублю установлен на 2017 г. на уровне 67,5 руб., на 2018 г. - 68,7 руб., на 2019 г. - 71,1 руб.
В бюджете также заложена неизменная инфляция: в 2017-2019 гг. она составит 4%.