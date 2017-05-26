«Нефть России», 09.06.17, Москва, 15:15

Цены на нефть оказались на уровне, которого они не достигали, с тех пор как ОПЕК объявила о заключении первоначального соглашения по заморозке добычи нефти в ноябре прошлого года.



С тех пор цены падали, причем картель продлил заморозку еще на девять месяцев.



Факторы, стоящие за снижением цен на нефть, не меняются: сланцевая добыча в США продолжает расти, запасы остаются высокими, а рынки обеспокоены тем, что ОПЕК делает недостаточно для того, чтобы компенсировать этот избыток.



Однако ряд аналитиков полагают, что прогноз в последнее время стал еще более мрачным, так как выросли риски дальнейшего снижения цен.



Снижение цен на этой неделе можно связать с неожиданно позитивным отчетом о запасах нефти, опубликованным Агентством энергетической информации США, который удивил аналитиков рынка.



Этот отчет сыграл отрицательную роль для цен на нефть, так как согласно ему запасы сырой нефти и бензина выросли на 3,3 млн баррелей каждый, в то время как обычно стоимость акций снижается с приближением автосезона.



Такой рост запасов был отмечен после нескольких недель снижения, и, таким образом, отчет стал своеобразным холодным душем для тех, кто рассчитывал на восстановление цен на нефть. Стоимость нефти WTI и Brent упала примерно на 5%.



Этот отчет был опубликован после заявления Агентства энергетической информации о том, что растет уверенность в том, что добыча нефти превысит 10 млн баррелей в сутки к 2018 г., что станет историческим рекордом для США.



Помимо этого, Агентство энергетической безопасности заявило, что не ожидает существенных сокращений запасов нефти в этом году – всего около 0.2 млн баррелей в сутки в 2017 г.



И что может обеспокоить ОПЕК еще сильнее, так это прогноз роста запасов в 2018 г. – на 0,1 млн баррелей в сутки.



Однако рынок нефти сталкивается с другими проблемами. Нигерия также представляет угрозу снижения цен на нефть, несмотря на то что эта угроза в течение всего года оставалась чисто теоретической.



Все знают, что подорванные нефтепроводы Нигерии и ее экспортные терминалы в какой-то момент смогут снова заработать.



И вот, наконец, это случилось. Royal Dutch Shell сняла ограничения на поставки нефти из Нигерии, что привело к новым поставкам на рынок.



Поставки с терминала Форкадос, которые оцениваются в 250 тыс. баррелей в сутки, откладывались более года.



Таким образом, Нигерия может начать поставки нефти, которые по объему эквивалентны тому общему, которые страны ОПЕК вывели с рынка в рамках соглашения о заморозке добычи.



А вот ситуация в Ливии может сыграть в сторону повышения цен. Там было временно закрыто крупнейшее месторождения нефти в связи с забастовкой рабочих.



Однако добыча на этом месторождении, скорее всего, в самом ближайшем времени восстановится, составив по оценкам 270 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общий объем добычи в Ливии достигнет максимального уровня за последние годы - 850 тыс. баррелей в сутки.



Шоком для нефтяного рынка стали события последних нескольких дней, когда несколько государств Персидского залива обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали дипломатические связи.



В число этих стран вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет.



Изначально аналитики посчитали, что любая напряженность на Ближнем Востоке приводит к росту цен на нефть.



Если катарские поставки в какой-то момент прекратятся, это приведет к сокращению общего уровня поставок на рынке, что, несомненно, будет способствовать росту цен.



Однако есть и другая сторона: напряженность между ближневосточными странами приводит к снижению уровня доверия между ними, что в свою очередь может привести к нарушению ранее достигнутых договоренностей, в частности по заморозке добычи нефти.



Это, несомненно, приведет к снижению цен.



Однако при этом большинство аналитиков полагают, что напряженность на Ближнем Востоке не будет иметь последствий в краткосрочной перспективе, особенно с учетом того, что Катар является одной из ведущих стран, выступающих за соглашение о заморозке добычи в ОПЕК.



Помимо этого, есть и другие риски для цен на нефть.



Несколько российских чиновников сделали ряд заявлений относительно добычи, однако эти комментарии не обязательно означают некие немедленные последствия.



Тем не менее они являются напоминанием о том, что участие России в попытке поднять цены на нефть не должно восприниматься как должное.



Россия готова к тому, что ряд стран могут выйти из соглашения "ОПЕК плюс" о сокращении объемов добычи нефти.



Как заявил в интервью газете The Financial Times глава "Роснефти" Игорь Сечин, его компания готова защитить долю России на мировом нефтяном рынке, в случае если выход членов ОПЕК или не ОПЕК окажется довольно резким.



Сечин отметил, что если нефтедобывающие страны решат резко выйти из сделки, то российские нефтепроизводители к этому готовы. В этом случае "Роснефть" не позволит другим иностранным компаниям занять российскую долю рынка.



"Мы защитим себя", — подчеркнул глава крупнейшей российской нефтяной компании.



Он обратил внимание на то, что компания управляет рисками, учитывает все тенденции, любой тренд, который каким бы то ни было образом может повлиять на работу нефтедобытчиков. Поэтому, по словам Сечина, "Роснефть" готова к неожиданным поворотам.



Это еще один риск для цен на нефть, так как если Россия будет наращивать добычу, то это может спровоцировать дальнейшее падение цен.



Все эти факторы, взятые вместе, могут привести к тому, что цены на нефть окажутся на длительный срок в районе от $40 до $45 за баррель, а не будут расти до $50 или $60, как предполагалось изначально.

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