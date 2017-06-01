«Нефть России», 09.06.17, Москва, 15:09

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным обращение к комитету по бюджету конгресса США с вопросом о состоянии экономики этой страны, "задолжавшей нам действительно серьезную сумму".



Задавая вопрос главе ЦБ Эльвире Набиуллиной о необходимости вложения российских средств в американскую экономику, член комитета по бюджету и налогам Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) описала сложившуюся ситуацию. "Вызывает вопрос вложение наших средств в экономику Соединенных Штатов. Совсем недавно мы увеличили предложения по казначейским обязательствам США на 13,5 миллиардов долларов… Долг США растет, напряженность в отношениях усиливается, а данные облигации почему-то считаются одними из самых надежных", — сказала она.



"Может быть, нам надо запросить информацию у комитета по бюджету конгресса Соединенных Штатов Америки о состоянии их экономики, учитывая, что они задолжали нам действительно серьезную сумму", — сказал Володин на пленарном заседании.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/551716/ Источник: РИА «Новости» ← Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ на пять лет Рынок нефти: $50 за баррель - слишком оптимистично? → Новости net.finam.ru