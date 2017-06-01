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Володин предложил обратиться к США с запросом о состоянии их экономики
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«Нефть России», 09.06.17, Москва, 15:09
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным обращение к комитету по бюджету конгресса США с вопросом о состоянии экономики этой страны, "задолжавшей нам действительно серьезную сумму".
Задавая вопрос главе ЦБ Эльвире Набиуллиной о необходимости вложения российских средств в американскую экономику, член комитета по бюджету и налогам Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) описала сложившуюся ситуацию. "Вызывает вопрос вложение наших средств в экономику Соединенных Штатов. Совсем недавно мы увеличили предложения по казначейским обязательствам США на 13,5 миллиардов долларов… Долг США растет, напряженность в отношениях усиливается, а данные облигации почему-то считаются одними из самых надежных", — сказала она.
"Может быть, нам надо запросить информацию у комитета по бюджету конгресса Соединенных Штатов Америки о состоянии их экономики, учитывая, что они задолжали нам действительно серьезную сумму", — сказал Володин на пленарном заседании.