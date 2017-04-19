«Нефть России», 09.06.17, Москва, 15:03

Госдума на пленарном заседании в пятницу продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России на пять лет.



Набиуллина, ранее занимавшая посты министра экономического развития и помощника главы государства, возглавила Банк России 24 июня 2013 года, сменив на этом посту Сергея Игнатьева, который руководил ЦБ чуть более 11 лет. Новый срок полномочий Набиуллиной отсчитывается от 24 июня 2017 года.



За время работы в ЦБ Набиуллина подвергалась критике со стороны ряда депутатов и предпринимателей за валютную политику, в том числе девальвацию рубля в 2014 году, и медленное снижение ключевой ставки. Одним из ее основных оппонентов в этой области является Столыпинский клуб, выступающий за быстрое снижение ставки ЦБ и эмиссионное финансирование экономики. Кроме того, объектом критики стала начавшаяся при Набиуллиной в 2013 году так называемая "расчистка" банковского сектора, в результате которой число банков в РФ сократилось примерно на треть.



Вместе с тем президент РФ Владимир Путин неоднократно публично выражал поддержку курсу, который проводит Центробанк под руководством Набиуллиной. К заслугам Набиуллиной можно причислить беспощадную борьбу с инфляцией. Так, в прошлом году рост потребительских цен замедлился до исторически низкого уровня — 5,4%. Именно при Набиуллиной начал в полную силу реализовываться механизм инфляционного таргетирования, и сейчас инфляция уже почти снизилась до целевого уровня в 4%.



ЦБ отпустил курс рубля в свободное плавание в ноябре 2014 года, в разгар финансового кризиса. Но и после обвала рубля в декабре 2014 года ЦБ не отказался от политики плавающего курса, в результате чего в итоге колебания стоимости российской национальной валюты стали меньше, чем цен на нефть. Набиуллина неоднократно поясняла, что для россиян, которые зарабатывают в рублях и в них же совершают большую часть покупок, показатель инфляции должен быть более значимым, чем курс рубля. Что касается банковского сектора, Набиуллина уверена, что вывод с рынка слабых и сомнительных игроков смягчает эффект от внешних шоков и создает предпосылки для роста экономики.



Путин 22 марта представил кандидатуру Набиуллиной в Госдуму для продления полномочий. По действующему закону "О Банке России", председатель ЦБ назначается на должность Госдумой сроком на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов. А кандидатуру представляет президент РФ не позднее, чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ. При этом одно и то же лицо не может занимать должность председателя Банка России более трех сроков подряд. Ранее глава ЦБ назначался на четыре года.

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