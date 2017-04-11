«Нефть России», 13.04.17, Москва, 16:04

Российская инфляция начинает постепенно ускоряться, об этом свидетельствуют данные Росстата. Личная же инфляция рядового россиянина традиционно растет куда быстрее. Согласно открытым данным, за неделю с 3 по 10 апреля индекс потребительских цен в РФ вырос на 0,1% после двух «нулевых» недель, а с начала года инфляция выросла на 1,1% (2,5% за аналогичный период 2016 года).



Судя по компонентам отчета, дорожает мясо-молочная продукция. Растут в цене овощи, хотя и не всем списком. Гречка снижается в цене уже несколько недель подряд, но подобный феномен мы уже обсуждали: просадку цены в 45-50 копеек за килограмм нерасфасованного и небрендированного продукта никто и не заметит.



В апреле повышаются цены на топливо: бензин подорожал на 0,2% в среднем, дизель – на 0,07%. Ценник в 41-42 руб. за литр Аи-95 уже никого не шокирует, хотя по-прежнему выглядит не слишком нормальным.



Интересно вот что. В апреле противники системы «Платон» проводят активные протесты, и, судя по новостному потоку, дальнобойщики настроены серьезно и решительно. В отдельных регионах страны уже заметны перебои с поставками продуктов, что автоматически приводит к росту цены на остальной доступный ассортимент. Суть в том, что через два дня, с 15 апреля, тарифы для большегрузных автомобилей должны подняться двое, с 1,52 руб. за километр до 3,06 руб. за километр. Протесты против повышения тарифов идут во всей стране, но центральные СМИ старательно обходят эту неудобную тему.



Проблема в том, что рост тарифов делает прибыль перевозчиков минимальной, а их деятельность – низкорентабельной. В таких условиях выживают только холдинги и крупные предприятия, небольшой автомобильный бизнес погибает. Повышение тарифов обязательно сказывается и на розничной цене перевозимых товаров, ведь в конечном итоге все оплачивает рядовой потребитель из собственного кошелька, как обычно. Официальная статистика, особенно после того, как Росстат перешел под власть МЭР, всплеска инфляции после обновления тарифной сетки «Платона» не покажет. Но это не значит, что повышения не почувствует каждый из нас.



Анна Бодрова, старший аналитик АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550522/ Источник: Альпари ← В Центробанке объяснили, чем вызвано укрепление рубля Новости net.finam.ru