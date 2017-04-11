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Инвестиции, финансы

В Центробанке объяснили, чем вызвано укрепление рубля

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 17:16     Укрепление рубля в первом квартале 2017 года было вызвано в основном притоком выручки от внешней торговли и в гораздо меньшей степени связано с carry trade, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
 
Ранее аналитики отмечали, что с начала года рубль укрепился к доллару на 4,1%. В январе-марте курс в среднем составлял 58,8 рубля за доллар, тогда как базовый прогноз Минэкономразвития по среднегодовому курсу доллара к рублю был 67,5.
 
"Основные поступления иностранной валюты (в РФ — ред.) в первом квартале этого года были связаны с текущим счетом, который составил 22,8 миллиарда долларов. Чистый вывоз капитала частным сектором в первом квартале 2017 года в размере 15,4 миллиарда долларов стал, по сути, во многом зеркальным отражением этого притока", — отметила она, выступая на Форуме финансовой стабильности.
 
Российские банки, на счета которых поступила экспортная выручка, размещали ее в форме иностранных активов, прежде всего на депозитах банков-корреспондентов, пояснила первый зампред ЦБ.
 
"Поэтому-то укрепление рубля, которое мы наблюдали в первом квартале 2017 года, в первую очередь обусловлено притоком иностранной валюты по каналу внешней торговли, и в гораздо меньшей степени это было связано с другими факторами, включая и операции carry trade", — заключила Юдаева.
 
Керри-трейд (carry trade) — одна из торговых стратегий, основанная на покупке и продаже валют. Она базируется на том, что в странах действуют различные процентные ставки относительно средств в нацвалютах, и состоит в заимствовании средств в национальной валюте у государств с низкими процентными ставками и инвестировании их в валюте стран, установивших высокие проценты. У термина нет общепринятого перевода на русский язык.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550521/

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В Центробанке объяснили, чем вызвано укрепление рубля

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 17:16    Укрепление рубля в первом квартале 2017 года было вызвано в основном притоком выручки от внешней торговли и в гораздо меньшей степени связано с carry trade, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
 
Ранее аналитики отмечали, что с начала года рубль укрепился к доллару на 4,1%. В январе-марте курс в среднем составлял 58,8 рубля за доллар, тогда как базовый прогноз Минэкономразвития по среднегодовому курсу доллара к рублю был 67,5.
 
"Основные поступления иностранной валюты (в РФ — ред.) в первом квартале этого года были связаны с текущим счетом, который составил 22,8 миллиарда долларов. Чистый вывоз капитала частным сектором в первом квартале 2017 года в размере 15,4 миллиарда долларов стал, по сути, во многом зеркальным отражением этого притока", — отметила она, выступая на Форуме финансовой стабильности.
 
Российские банки, на счета которых поступила экспортная выручка, размещали ее в форме иностранных активов, прежде всего на депозитах банков-корреспондентов, пояснила первый зампред ЦБ.
 
"Поэтому-то укрепление рубля, которое мы наблюдали в первом квартале 2017 года, в первую очередь обусловлено притоком иностранной валюты по каналу внешней торговли, и в гораздо меньшей степени это было связано с другими факторами, включая и операции carry trade", — заключила Юдаева.
 
Керри-трейд (carry trade) — одна из торговых стратегий, основанная на покупке и продаже валют. Она базируется на том, что в странах действуют различные процентные ставки относительно средств в нацвалютах, и состоит в заимствовании средств в национальной валюте у государств с низкими процентными ставками и инвестировании их в валюте стран, установивших высокие проценты. У термина нет общепринятого перевода на русский язык.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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