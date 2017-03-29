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Мероприятия

Путин подтвердил планы посетить Пекин

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 17:10    
Президент РФ Владимир Путин на встрече с первым заместителем премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли заявил, что посетит Пекин для участия в работе форума "Один пояс - один путь".
 
"По приглашению председателя КНР планирую принять участие в работе международного форума "Один пояс - один путь" и в этой связи планирую быть в Пекине с рабочим визитом", - сказал Путин.
 
Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что президент РФ, как ожидается, посетит 14-15 мая текущего года с визитом Пекин, где пройдет международный форум Шелкового пути.
 
"Я буду сопровождать нашего президента, нам будет, что в присутствии лидеров доложить по продвижению инвестиционных проектов", - сказал первый вице-премьер РФ.
 
На встрече Путин также попросил Чжан Гаоли передать привет китайскому лидеру, отметив, что между Москвой и Пекином сложились дружеские взаимоотношения, в основе которых не только уровень межгосударственных отношений, но и совместные проекты стран.
 
Как отметил российский лидер, реализации совместных деловых проектов способствует добрый настрой председателя КНР. Свои отношения с Си Цзиньпином Путин назвал добрыми и дружескими. Со своей стороны Чжан Гаоли напомнил Путину о подарке, который сделал российский лидер ему в Иркутске, с символикой "Сила Сибири". "Я очень бережно сохраняю", - сказал зампредседателя Госсовета КНР.
 
Чжан Гаоли передал привет Путину от Си Цзиньпина и сказал, что лично передаст китайскому лидеру привет от российского президента, добавив, что глава России большой друг Китая. Путин и Си Цзиньпин лично встречались 20 раз. "И такая личная глубокая дружба, договоренности и решения двух лидеров служат стратегическим ориентиром для развития российско-китайских отношений", - сказал высокопоставленный китайский чиновник.
 
Вице-премьер Госсовета Китая еще раз выразил соболезнования китайской стороны семьям жертв и пострадавшим от теракта в петербургском метро, осудив эту атаку. "Китайская сторона будет вместе с Россией и другими членами мирового сообщества в дальнейшем бороться с международным терроризмом во имя сохранения мира и стабильности во всем мире", - сказал он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550520/

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Путин подтвердил планы посетить Пекин

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 17:10   
Президент РФ Владимир Путин на встрече с первым заместителем премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли заявил, что посетит Пекин для участия в работе форума "Один пояс - один путь".
 
"По приглашению председателя КНР планирую принять участие в работе международного форума "Один пояс - один путь" и в этой связи планирую быть в Пекине с рабочим визитом", - сказал Путин.
 
Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что президент РФ, как ожидается, посетит 14-15 мая текущего года с визитом Пекин, где пройдет международный форум Шелкового пути.
 
"Я буду сопровождать нашего президента, нам будет, что в присутствии лидеров доложить по продвижению инвестиционных проектов", - сказал первый вице-премьер РФ.
 
На встрече Путин также попросил Чжан Гаоли передать привет китайскому лидеру, отметив, что между Москвой и Пекином сложились дружеские взаимоотношения, в основе которых не только уровень межгосударственных отношений, но и совместные проекты стран.
 
Как отметил российский лидер, реализации совместных деловых проектов способствует добрый настрой председателя КНР. Свои отношения с Си Цзиньпином Путин назвал добрыми и дружескими. Со своей стороны Чжан Гаоли напомнил Путину о подарке, который сделал российский лидер ему в Иркутске, с символикой "Сила Сибири". "Я очень бережно сохраняю", - сказал зампредседателя Госсовета КНР.
 
Чжан Гаоли передал привет Путину от Си Цзиньпина и сказал, что лично передаст китайскому лидеру привет от российского президента, добавив, что глава России большой друг Китая. Путин и Си Цзиньпин лично встречались 20 раз. "И такая личная глубокая дружба, договоренности и решения двух лидеров служат стратегическим ориентиром для развития российско-китайских отношений", - сказал высокопоставленный китайский чиновник.
 
Вице-премьер Госсовета Китая еще раз выразил соболезнования китайской стороны семьям жертв и пострадавшим от теракта в петербургском метро, осудив эту атаку. "Китайская сторона будет вместе с Россией и другими членами мирового сообщества в дальнейшем бороться с международным терроризмом во имя сохранения мира и стабильности во всем мире", - сказал он.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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