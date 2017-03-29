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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 17:10
Президент РФ Владимир Путин на встрече с первым заместителем премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли заявил, что посетит Пекин для участия в работе форума "Один пояс - один путь".
"По приглашению председателя КНР планирую принять участие в работе международного форума "Один пояс - один путь" и в этой связи планирую быть в Пекине с рабочим визитом", - сказал Путин.
Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что президент РФ, как ожидается, посетит 14-15 мая текущего года с визитом Пекин, где пройдет международный форум Шелкового пути.
"Я буду сопровождать нашего президента, нам будет, что в присутствии лидеров доложить по продвижению инвестиционных проектов", - сказал первый вице-премьер РФ.
На встрече Путин также попросил Чжан Гаоли передать привет китайскому лидеру, отметив, что между Москвой и Пекином сложились дружеские взаимоотношения, в основе которых не только уровень межгосударственных отношений, но и совместные проекты стран.
Как отметил российский лидер, реализации совместных деловых проектов способствует добрый настрой председателя КНР. Свои отношения с Си Цзиньпином Путин назвал добрыми и дружескими. Со своей стороны Чжан Гаоли напомнил Путину о подарке, который сделал российский лидер ему в Иркутске, с символикой "Сила Сибири". "Я очень бережно сохраняю", - сказал зампредседателя Госсовета КНР.
Чжан Гаоли передал привет Путину от Си Цзиньпина и сказал, что лично передаст китайскому лидеру привет от российского президента, добавив, что глава России большой друг Китая. Путин и Си Цзиньпин лично встречались 20 раз. "И такая личная глубокая дружба, договоренности и решения двух лидеров служат стратегическим ориентиром для развития российско-китайских отношений", - сказал высокопоставленный китайский чиновник.
Вице-премьер Госсовета Китая еще раз выразил соболезнования китайской стороны семьям жертв и пострадавшим от теракта в петербургском метро, осудив эту атаку. "Китайская сторона будет вместе с Россией и другими членами мирового сообщества в дальнейшем бороться с международным терроризмом во имя сохранения мира и стабильности во всем мире", - сказал он.