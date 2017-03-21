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МЭА: РФ в марте выполнила соглашение с ОПЕК на 58%
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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 17:04
Россия в марте снизила добычу нефти по сравнению с началом соглашения ОПЕК в октябре на 174 тыс. баррелей до 11,42 млн баррелей в сутки. Выполнение соглашения составило 58%, сообщило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА).
"Добыча нефти достигла 11,42 млн тонн, на 174 тыс. баррелей ниже, чем в октябре 2016 г., когда вступило в силу соглашение с ОПЕК", - отмечает МЭА.
Как ранее сообщало "Вести. Экономика", Россия сохраняет прогноз снижения добычи нефти по итогам апреля в 300 тыс. баррелей в сутки, как и обещала. К середине апреля сокращение достигнет 250 тыс. баррелей в сутки.
"Наши планы не меняются. К концу месяца мы выйдем в 300 тыс. баррелей, в течение мая-июня мы будем поддерживать этот уровень в рамках тех параметров, которые были оговорены при заключении соглашения, - подчеркнул накануне глава Минэнерго Александр Новак. – Мы уже вышли на сокращение добычи нефти свыше 200 тыс. баррелей в сутки. К середине апреля компании должны выйти на 250 тыс. баррелей в сутки".
История вопроса
30 ноября 2016 г. члены ОПЕК договорились снизить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) до 32,5 млн б/с с 1 января 2017 г. на период первого полугодия 2017 г.
Производители нефти, не входящие в картель, согласились снизить добычу в совокупности на 600 тыс. б/с., в том числе Россия - в пределах 300 тыс. б/с.