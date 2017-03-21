«Нефть России», 13.04.17, Москва, 16:58

Мировой рынок нефти "очень близок" к восстановлению баланса, сообщило Международное энергетическое агентство. Однако более слабый рост спроса и высокий уровень производства в США осложняют борьбу с избыточным предложением, предупредило МЭА.



Мировые запасы нефти будут сокращаться в этом году, если ОПЕК и другие производители, такие как Россия, продолжат сокращение добычи после мая. Это может поддержать цены после почти трехлетнего спада, говорится в ежемесячном обзоре агентства.



"Рынок уже очень близок к балансу, - заявило МЭА. - [Но] хотя предложение на рынке нефти, скорее всего, сократится в этом году, производство вне ОПЕК в целом, не только в США, скоро снова будет расти".



Страны ОПЕК в марте снизили добычу нефти на 365 тыс. б/с до 31,68 млн б/с, выполнив соглашение по сокращению добычи на 104%, следует из обзора. Саудовская Аравия, а также Кувейт, Катар и Ангола сократили производство больше, чем требовалось, компенсируя отставание в Ираке и ОАЭ.



Снижение добычи произошло в основном за счет Нигерии и Ливии, которые не участвуют в соглашении по сокращению производства, а также за счет Саудовской Аравии. Добыча Саудовской Аравии составила в марте 9,93 млн б/с.



Страны вне ОПЕК, участвующие в сделке, в марте снизили производство на 64% от целевого уровня.



"Мировые запасы могли незначительно увеличиться в I квартале", - сообщило агентство. Хотя "это может показаться удивительным, поскольку это произошло после начала реализации сокращения производства ОПЕК", это отражает рост экспорта группы в конце прошлого года.



Запасы нефти в 34 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в I квартале увеличились на 38,5 млн баррелей до около 3 млрд баррелей, что компенсировало снижение запасов в развивающихся странах.



При этом, по данным МЭА, мировые запасы нефти сократились в феврале и марте, однако спрос был более слабым, чем ожидалось ранее. Агентство снизило прогноз роста спроса на нефть в 2017 г. на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1,3 млн б/с. Общий спрос на нефть в 2017 г. составит 97,9 млн б/с, следует из обзора.



Добыча нефти за пределами ОПЕК в этом году увеличится на 485 тыс. б/с после сокращения на 790 тыс. б/с годом ранее. Отчасти это связано с восстановлением цен до уровня выше $50 за баррель. Объем производства в США к концу 2017 г. вырастет на 680 тыс. б/с по сравнению с прошлым годом, прогнозирует МЭА.



На рынок влияют свидетельства строгого соблюдения членами ОПЕК соглашения о снижении добычи, с одной стороны, и восстановление добычи сланцевой нефти в США, с другой.



Цены на нефть марки Brent достигли максимума за месяц, превысив $56 за баррель в среду, после чего перешли к снижению. На заседании 25 мая ОПЕК решит, следует ли продлить соглашение еще на шесть месяцев.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550518/ Источник: Вести ← Австрийский депутат призвал отметнить антироссийские санкции МЭА: РФ в марте выполнила соглашение с ОПЕК на 58% → Новости net.finam.ru