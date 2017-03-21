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Санкции

Австрийский депутат призвал отметнить антироссийские санкции

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 16:52    
Введенные в отношении России санкции необходимо отменить, потому что они бессмысленны и неоправданны. Такое мнение высказал председатель комитета по здравоохранению Национального совета Австрии, заместитель председателя фракции Австрийская партия свободы Дагмар Белакович-Йеневайн в ходе телемоста, организованного ТАСС.
 
"Я думаю, что экономические санкции, которые были наложены на Россию, несправедливы, бессмысленны и неоправданны, их надо отменить", - сказала она, отметив, что партия, которую она представляет, всегда выступала за сближение Австрии с Россией.
 
"Мы всегда выступали за снятие санкций. Но, австрийское правительство, к сожалению, идет в русле тех указаний, которые поступают из ЕС. Хотя будущее Европы - в сотрудничестве с Россией", - подчеркнула депутат.
 
Белакович-Йеневайн также высоко оценила потенциал Ялтинского международного экономического форума. "Проведение форумов такого плана, с многочисленным участием иностранных делегаций, демонстрирует стремление России к открытости. Поэтому я считаю, что таким событиям как Ялтинский форум, необходимо придавать большую значимость", - добавила она.
 
III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек. Свое участие в мероприятии подтвердили представители из 50 стран. Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.
 
В этом году, как ожидается, в ходе ЯМЭФ будут заключены контракты на сумму более 100 млрд рублей. В 2016-м на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. На I ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Сергей Павлив
 

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550517/

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Австрийский депутат призвал отметнить антироссийские санкции

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 16:52   
Введенные в отношении России санкции необходимо отменить, потому что они бессмысленны и неоправданны. Такое мнение высказал председатель комитета по здравоохранению Национального совета Австрии, заместитель председателя фракции Австрийская партия свободы Дагмар Белакович-Йеневайн в ходе телемоста, организованного ТАСС.
 
"Я думаю, что экономические санкции, которые были наложены на Россию, несправедливы, бессмысленны и неоправданны, их надо отменить", - сказала она, отметив, что партия, которую она представляет, всегда выступала за сближение Австрии с Россией.
 
"Мы всегда выступали за снятие санкций. Но, австрийское правительство, к сожалению, идет в русле тех указаний, которые поступают из ЕС. Хотя будущее Европы - в сотрудничестве с Россией", - подчеркнула депутат.
 
Белакович-Йеневайн также высоко оценила потенциал Ялтинского международного экономического форума. "Проведение форумов такого плана, с многочисленным участием иностранных делегаций, демонстрирует стремление России к открытости. Поэтому я считаю, что таким событиям как Ялтинский форум, необходимо придавать большую значимость", - добавила она.
 
III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек. Свое участие в мероприятии подтвердили представители из 50 стран. Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.
 
В этом году, как ожидается, в ходе ЯМЭФ будут заключены контракты на сумму более 100 млрд рублей. В 2016-м на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. На I ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Сергей Павлив
 


 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
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