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Инвестиции, финансы

Спрос на облигации РФ испарился

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 16:46    
Очередное размещение ОФЗ провалилось. Минфин не смог найти достаточного количества желающих на покупку облигаций. Оба аукциона оказались близкими к провальным.
 
В среду Минфин не смог разместить облигации федерального займа в полном объеме. Спрос на бумаги оказался самым слабым с ноября прошлого года. Суммарно на двух опционах он не превысил даже 50 млрд руб. В итоге из заявленных 40 млрд руб. разместить получилось только 32,2 млрд руб.
 
Были размещены облигации с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на 20 млрд руб. с датой погашения 7 декабря 2022 г. и облигации с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) на 12,2 млрд руб. с датой погашения 16 ноября 2022 г.
 
В первом случае спрос превысил предложение в 1,4 раза и составил 28,89 млрд руб. Это довольно слабый результат для таких бумаг. Для сравнения, неделей ранее спрос на ОФЗ превысил 70 млрд руб.
Но второй аукцион и вовсе оказался провальным. Объем спроса на бумаги с переменным купоном не дотянул даже до 20 млрд руб., в итоге разместить удалось лишь 12,2 млрд руб.
 
Отметим, что до сих пор спрос на ОФЗ был достаточно существенным, при этом заявлялось, что основными покупателями выступают иностранные инвесторы. И вот, как только в мире возникла геополитическая напряженность, спрос на рублевые активы тут же исчез. Конечно, возможно, это лишь временное явление, но зато сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует уязвимость нашего долгового рынка.
 
Напомним, с начала года Минфин продал уже облигации на сумму 479,1 млрд руб., во II квартале ведомство планирует привлечь 500 млрд руб., уже продано ОФЗ на 76,1 млрд руб.
 
Долговой рынок представляет наибольшую угрозу для России с точки зрения финансов. Во-первых, рынок облигаций крупнее, чем, например, фондовый, и вообще является основополагающим в рыночной иерархии. Во-вторых, на рынке российского госдолга слишком велика доля нерезидентов, причем, судя по статистике, в последнее время они активно наращивали покупки ОФЗ.
 
История вопроса
 
По данным ЦБ, в прошлом году иностранцы купили ОФЗ на 446 млрд руб. В 2017 г. покупки ускорились примерно вдвое: за январь зарубежные инвесторы купили облигаций на 99 млрд руб., а в феврале еще на 92 млрд руб. (по подсчетам ФК "Уралсиб"). В результате их доля на этом рынке достигла беспрецедентных 28,1%.
 
Нужно признать, что открытый рынок, каким является и финансовый рынок РФ, таит в себе серьезные риски, особенно если учесть тот факт, что основной капитал, который на него заходит, это капитал спекулятивный.
 
Сейчас на рынке ОФЗ уже сложилась тревожная ситуация, о чем открыто говорит замминистра финансов Алексей Моисеев. "Наблюдаются элементы спекулятивного пузыря", - констатировал Моисеев на Московском биржевом форуме. Замминистра также отметил, что его лично это беспокоит.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550516/

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Спрос на облигации РФ испарился

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 16:46   
Очередное размещение ОФЗ провалилось. Минфин не смог найти достаточного количества желающих на покупку облигаций. Оба аукциона оказались близкими к провальным.
 
В среду Минфин не смог разместить облигации федерального займа в полном объеме. Спрос на бумаги оказался самым слабым с ноября прошлого года. Суммарно на двух опционах он не превысил даже 50 млрд руб. В итоге из заявленных 40 млрд руб. разместить получилось только 32,2 млрд руб.
 
Были размещены облигации с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на 20 млрд руб. с датой погашения 7 декабря 2022 г. и облигации с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) на 12,2 млрд руб. с датой погашения 16 ноября 2022 г.
 
В первом случае спрос превысил предложение в 1,4 раза и составил 28,89 млрд руб. Это довольно слабый результат для таких бумаг. Для сравнения, неделей ранее спрос на ОФЗ превысил 70 млрд руб.
Но второй аукцион и вовсе оказался провальным. Объем спроса на бумаги с переменным купоном не дотянул даже до 20 млрд руб., в итоге разместить удалось лишь 12,2 млрд руб.
 
Отметим, что до сих пор спрос на ОФЗ был достаточно существенным, при этом заявлялось, что основными покупателями выступают иностранные инвесторы. И вот, как только в мире возникла геополитическая напряженность, спрос на рублевые активы тут же исчез. Конечно, возможно, это лишь временное явление, но зато сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует уязвимость нашего долгового рынка.
 
Напомним, с начала года Минфин продал уже облигации на сумму 479,1 млрд руб., во II квартале ведомство планирует привлечь 500 млрд руб., уже продано ОФЗ на 76,1 млрд руб.
 
Долговой рынок представляет наибольшую угрозу для России с точки зрения финансов. Во-первых, рынок облигаций крупнее, чем, например, фондовый, и вообще является основополагающим в рыночной иерархии. Во-вторых, на рынке российского госдолга слишком велика доля нерезидентов, причем, судя по статистике, в последнее время они активно наращивали покупки ОФЗ.
 
История вопроса
 
По данным ЦБ, в прошлом году иностранцы купили ОФЗ на 446 млрд руб. В 2017 г. покупки ускорились примерно вдвое: за январь зарубежные инвесторы купили облигаций на 99 млрд руб., а в феврале еще на 92 млрд руб. (по подсчетам ФК "Уралсиб"). В результате их доля на этом рынке достигла беспрецедентных 28,1%.
 
Нужно признать, что открытый рынок, каким является и финансовый рынок РФ, таит в себе серьезные риски, особенно если учесть тот факт, что основной капитал, который на него заходит, это капитал спекулятивный.
 
Сейчас на рынке ОФЗ уже сложилась тревожная ситуация, о чем открыто говорит замминистра финансов Алексей Моисеев. "Наблюдаются элементы спекулятивного пузыря", - констатировал Моисеев на Московском биржевом форуме. Замминистра также отметил, что его лично это беспокоит.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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