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Глава департамента ЦБ: регулятор никогда не выступал за запрет криптовалют
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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 16:40
Банк России не поддерживал запрет оборота электронных денег в России, сообщил директор департамента финансовых технологий, проектов и организованных процессов ЦБ РФ Вадим Калухов на форуме "Блокчейн: диалог бизнеса и власти" .
"Хотел бы отметить: Банк России никогда не выступал за запрет криптовалют. Банк России единственное, что сделал, это в 2014 году выпустил предостережение в форме пресс-релиза о том, что это может нести риски", - сказал он.
В 2016 году зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, комментируя предложения Минфина о введении уголовной ответственности за использование криптовалют, сказала, что регулятор придерживается закрепленной в законодательстве позиции о запрете денежных суррогатов.
Однако в феврале этого года зампред ЦБ допустила возможность существования криптовалюты в статусе национальной валюты, сославшись на аналогичные мнения регуляторов других стран по данному вопросу. По ее словам, введение криптовалюты становится возможным, когда эмиссия контролируема, риски взвешены и клиенты банков и граждане абсолютно четко понимают роль и ответственность государства в этой сфере.
Что касается России, то здесь объем операций с криптовалютой пока минимален, а значит, срочных мер со стороны регулятора не требуется, отметила тогда Скоробогатова.