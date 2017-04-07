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Экономика

Трамп вызвал падение доллара и доходности Treasuries

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 16:34    Доллар и доходность казначейских облигаций США снизились в четверг, после того как президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы процентные ставки оставались на низком уровне, и что доллар стал слишком сильным, сообщает Reuters.
 
Трамп также сообщил, что в очередном докладе, который готовит Минфин США, Китай не будет назван валютным манипулятором.
 
"Они не являются валютными манипуляторами", - сказал президент США в интервью The Wall Street Journal.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", в ходе предвыборной кампании Трамп выступал с критикой торговой политики Китая и пригрозил ввести высокие тарифы на китайский импорт, а также назвать Пекин валютным манипулятором.
 
Доходность казначейских облигаций США упала до минимума за этот год после заявлений Трампа.
 
Индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты по отношению к корзине основных мировых валют, снизился на 0,6% до 100,07. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 2,22%, достигнув минимума за пять месяцев.
 
В начале европейских торгов доллар частично ликвидировал предыдущее снижение. Американская валюта опустилась на 0,1% по отношению к иене до ¥108,90, достигнув ранее 5-месячного минимума ¥108,70.
 
Европейские фондовые индексы падают, акции банков дешевеют вслед за снижением доходностей бондов.
 
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в ходе торгов опустился на 0,4% до 380,33 пункта. Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,6%, германский DAX - на 0,3%.
 
Евро и доходность облигаций еврозоны также находятся под давлением из-за опасений инвесторов по поводу первого тура президентских выборов во Франции, который пройдет 23 апреля.
 
Рынки обеспокоены вероятностью победы крайне правого кандидата Марин Ле Пен, которая выступает за отказ Франции от евро, и крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона, популярность которого выросла в последнее время.
 
Цены на золото замедлили рост, но остались вблизи 5-месячного максимума, достигнутого ранее. Золото подорожало на 0,1% до $1287 за унцию.
 
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent к 13:30 мск составила $55,85 за баррель (-0,02% и -0,7% в среду). Цена майских фьючерсов на нефть WTI составила $53,08 за баррель (-0,1% и -0,5% накануне).
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550514/

В ЦБ не увидели рисков для финансовой стабильности в снижении ключевой ставкиГлава департамента ЦБ: регулятор никогда не выступал за запрет криптовалют
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Трамп вызвал падение доллара и доходности Treasuries

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 16:34   Доллар и доходность казначейских облигаций США снизились в четверг, после того как президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы процентные ставки оставались на низком уровне, и что доллар стал слишком сильным, сообщает Reuters.
 
Трамп также сообщил, что в очередном докладе, который готовит Минфин США, Китай не будет назван валютным манипулятором.
 
"Они не являются валютными манипуляторами", - сказал президент США в интервью The Wall Street Journal.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", в ходе предвыборной кампании Трамп выступал с критикой торговой политики Китая и пригрозил ввести высокие тарифы на китайский импорт, а также назвать Пекин валютным манипулятором.
 
Доходность казначейских облигаций США упала до минимума за этот год после заявлений Трампа.
 
Индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты по отношению к корзине основных мировых валют, снизился на 0,6% до 100,07. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 2,22%, достигнув минимума за пять месяцев.
 
В начале европейских торгов доллар частично ликвидировал предыдущее снижение. Американская валюта опустилась на 0,1% по отношению к иене до ¥108,90, достигнув ранее 5-месячного минимума ¥108,70.
 
Европейские фондовые индексы падают, акции банков дешевеют вслед за снижением доходностей бондов.
 
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в ходе торгов опустился на 0,4% до 380,33 пункта. Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,6%, германский DAX - на 0,3%.
 
Евро и доходность облигаций еврозоны также находятся под давлением из-за опасений инвесторов по поводу первого тура президентских выборов во Франции, который пройдет 23 апреля.
 
Рынки обеспокоены вероятностью победы крайне правого кандидата Марин Ле Пен, которая выступает за отказ Франции от евро, и крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона, популярность которого выросла в последнее время.
 
Цены на золото замедлили рост, но остались вблизи 5-месячного максимума, достигнутого ранее. Золото подорожало на 0,1% до $1287 за унцию.
 
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent к 13:30 мск составила $55,85 за баррель (-0,02% и -0,7% в среду). Цена майских фьючерсов на нефть WTI составила $53,08 за баррель (-0,1% и -0,5% накануне).

 


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