«Нефть России», 13.04.17, Москва, 16:28

Снижение ключевой ставки не создает рисков для финансовой стабильности ни сейчас, ни в будущем, сообщил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский на Форуме финансовой стабильности в Москве.



"Снижение ключевой ставки не создает затруднений для поддержания финансовой стабильности ни в настоящее время, ни в последующий период. Изменение финансовых условий под влиянием денежно-кредитной политики будет предсказуемым и постепенным. Низкая инфляция будет способствовать формированию низких процентных ставок в экономике", - сказал он.



ЦБ отмечает заметное снижение спреда между процентными ставками по кредитам конечным заемщикам и ключевой ставкой Банка России. Полонский добавил, что сейчас уровень ставок конечным заемщикам такой же, как был в 2000-е годы при гораздо более низкой ключевой ставке ЦБ.



Банк России в марте снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.) - до 9,75%. "На фоне номинального смягчения денежно-кредитных условий, денежно-кредитная политика будет оставаться умеренно жесткой. (. . .) По нашему мнению, это обеспечит благоприятные условия для финансовой стабильности", - подчеркнул замдиректора департамента.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550513/ Источник: Interfax ← В Минпромторге раскрыли последствия ограничения работы сетевых магазинов Трамп вызвал падение доллара и доходности Treasuries → Новости net.finam.ru