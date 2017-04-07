«Нефть России», 13.04.17, Москва, 16:22

Введение ограничений времени работы магазинов крупных торговых сетей может привести к росту цен, а также, по оценке отрасли, к потере порядка 300 тысяч рабочих мест в розничной торговле, сообщил в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.



Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что сенаторы и депутаты Госдумы к осени хотят внести в нижнюю палату парламента поправки в закон о торговле, которые ограничат круглосуточную работу крупных торговых сетей. По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы малые формы торговли могли конкурировать с крупными сетями.



"Для того, чтобы принимать такие решения, надо прежде всего спросить потребителя: а ему удобно такое ограничение? Ведь сегодня есть выбор, куда пойти, к кому пойти, что приобрести. Хочешь, в дискаунтере, хочешь — в дорогом магазине, хочешь — в маленьком магазинчике около дома, хочешь — пойдешь на рынок, хочешь – на ярмарку. Еще пока сохранились нестационарные торговые объекты, к счастью", — отметил Евтухов.



Он также привел оценку ритейла, согласно которой от запретов гипермаркетам работать ночью и в выходные дни работу потеряют порядка 300 тысяч человек в розничной торговле.



"Плюс произойдёт рост цен, потому что в крупной сетевой рознице товары обычно дешевле, чем в небольших магазинах, как правило", — считает замминистра.



"Мы считаем, существует важнейшее понятие в экономике, и его никто не отменял – конкуренция. В торговой отрасли она особенно важна", — подчеркнул Евтухов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550512/ Источник: РИА «Новости» ← Украинский парламент принял закон о рынке электроэнергии В ЦБ не увидели рисков для финансовой стабильности в снижении ключевой ставки → Новости net.finam.ru