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Глава МЭР прогнозирует рост доходов населения в 2017 году на 1%

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 16:10    
Рост доходов населения в 2017 году может достигнуть 1%, рост оборота розничной торговли - 2%. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на заседании правительства.
 
"Основу для восстановления потребительского спроса дадут растущие реальные располагаемые доходы населения. Мы ожидаем небольшого роста в 2017 году на 1%. Это произойдет из-за роста заработных плат в реальном выражении, поддержку доходам окажет и динамика социальных трансфертов", - сказал Орешкин.
 
Он добавил, что важную роль в этом сыграла индексация пенсий, которая на 1% превысит в этом году уровень среднегодовой инфляции.
 
"После роста доходов населения, а также оживления потребительского кредитования, ожидается рост оборота розничной торговли примерно на 2%", - сказал министр.
 
Орешкин напомнил, что рецессия закончилась в середине прошлого года и экономика вошла в новую фазу роста.
 
"В текущем году мы ожидаем восстановительный рост экономики на уровне 2%. В отличии от 2016 года, когда рост был только в торговых секторах, таких как промышленность и сельское хозяйство, сейчас оживление экономической активности будет носить более широкий характер", - считает он.
 

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550510/

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Глава МЭР прогнозирует рост доходов населения в 2017 году на 1%

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 16:10   
Рост доходов населения в 2017 году может достигнуть 1%, рост оборота розничной торговли - 2%. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на заседании правительства.
 
"Основу для восстановления потребительского спроса дадут растущие реальные располагаемые доходы населения. Мы ожидаем небольшого роста в 2017 году на 1%. Это произойдет из-за роста заработных плат в реальном выражении, поддержку доходам окажет и динамика социальных трансфертов", - сказал Орешкин.
 
Он добавил, что важную роль в этом сыграла индексация пенсий, которая на 1% превысит в этом году уровень среднегодовой инфляции.
 
"После роста доходов населения, а также оживления потребительского кредитования, ожидается рост оборота розничной торговли примерно на 2%", - сказал министр.
 
Орешкин напомнил, что рецессия закончилась в середине прошлого года и экономика вошла в новую фазу роста.
 
"В текущем году мы ожидаем восстановительный рост экономики на уровне 2%. В отличии от 2016 года, когда рост был только в торговых секторах, таких как промышленность и сельское хозяйство, сейчас оживление экономической активности будет носить более широкий характер", - считает он.
 


 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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