«Нефть России», 13.04.17, Москва, 17:22 Правление "Газпрома" в четверг на заседании по вопросам годового собрания подтвердило свое намерение рекомендовать совету директоров и годовому собранию выплатить дивиденды за 2016 год в размере 7,89 рубля на акцию, сообщила пресс-служба "Газпрома".



В федеральный бюджет на текущий год заложены куда более высокие ожидания - 18,86 рубля на акцию (из расчета 50% от чистой прибыли по МСФО). С учетом предварительных оценок аналитиков прибыли "Газпрома" за 2016 год, предложения менеджмента "Газпрома" составляют порядка 20% прибыли по МСФО.



"Газпром" продолжает придерживаться политики, направленной на сохранение объема дивидендных выплат на уровне не ниже уже достигнутого компанией. Предложение правления о размере дивидендов за 2016 год учитывает необходимость сохранения устойчивого финансового положения общества, реализации приоритетных стратегических проектов и соблюдения интересов акционеров", - комментирует компания позицию руководства.



Окончательное решение по размеру дивидендов должен принять совет директоров в мае. В прошлом году совет скорректировал первоначальное предложение менеджмента. Правление утвердило проведение годового собрания 30 июня 2017 года в Москве.



Помимо стандартных вопросов в повестке дня собрания также утверждение изменений в устав ПАО "Газпром", а также в положения о совете директоров, правлении, председателе правления ПАО "Газпром". "Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в федеральных законах "Об акционерных обществах" и "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации", - сообщается в релизе.



Правление приняло решение предложить Совету директоров внести на утверждение собранием акционеров кандидатуру ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ФБК) в качестве аудитора ПАО "Газпром". ФБК является победителем открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "Газпром".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550509/ Источник: Interfax ← Правительство одобрило документы по решению спора с Белоруссией Глава МЭР прогнозирует рост доходов населения в 2017 году на 1% → Новости net.finam.ru