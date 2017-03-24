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Правительство одобрило документы по решению спора с Белоруссией
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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 15:58
Правительство РФ одобрило пакет документов по урегулированию нефтегазового вопроса между РФ и Белоруссией, сообщил журналистам представитель пресс-службы кабмина РФ.
"Все три документа одобрены", — сказал он.
Правительство одобрило подписание трех протоколов: о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и Белоруссии о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке; о внесении изменений в соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" и протокол к соглашению о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.