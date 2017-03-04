«Нефть России», 13.04.17, Москва, 15:53

Останкинский суд Москвы 24 апреля проведет досудебную подготовку по иску о защите чести и достоинства российского предпринимателя Михаила Фридмана к газете "Ведомости". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Кристина Батырова.



"Досудебная подготовка по делу назначена на 14:20 мск 24 апреля", - сказала она.



Как отмечается в иске, 27 февраля в "Ведомостях" была опубликована статья под заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешен в деле о "русской мафии" и подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о "русской мафии".



Фридман просит признать данную информацию не соответствующей действительности и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, обязать ответчика напечатать опровержение и в печатном, и в электронном виде, а также удалить статью с сайта издания.



Комментируя подачу иска, Михаил Фридман обвинил газету "Ведомости" в прямом ущербе деловой репутации. "Я обратился в суд и намерен добиваться публичного опровержения ложной информации", - сообщил сам бизнесмен, чьи слова приводит пресс-служба Альфа-банка.



Редакция "Ведомостей" пока не получила копии искового заявления, сообщил руководитель юридического отдела издания Владимир Румянцев. "Из СМИ нам стало известно о подаче господином Фридманом иска о защите деловой репутации в связи со статьей, опубликованной 27 февраля в нашей газете и на сайте. Редакция пока не получила копии искового заявления, поэтому мы не знаем, какие сведения истец считает недостоверными и порочащими", - отметил юрист.



По словам Румянцева, Михаил Фридман не только подал иск о защите деловой репутации, но и написал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете в отношении автора статьи, который уже давал объяснения дознавателю об обстоятельствах ее написания.



"Одним из основных источников для статьи газеты "Ведомости" послужила вышедшая в середине января статья в испанской газете El Confidential, которая и содержала упоминание имени господина Фридмана, его фотографию и описание его бизнес-конфликта", - добавил Румянцев.





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