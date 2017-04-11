«Нефть России», 13.04.17, Москва, 15:47

Правление "Газпрома" рекомендует совету директоров и годовому собранию акционеров компании выплатить дивиденды за 2016 г. в размере 7,89 руб. на акцию, как и за 2015 г.



Между тем в бюджет-2017 заложены более высокие ожидания - 18,86 руб. на акцию из расчета 50% от чистой прибыли "Газпрома" по МСФО, сообщает "Интерфакс". Таким образом, правление "Газпрома" советует направить на выплату дивидендов 20% прибыли по МСФО.



"Газпром" проводит политику, направленную на сохранение размера дивидендных выплат на уровне не ниже уже достигнутого компанией. Предложение правления о размере дивидендов за 2016 г. учитывает необходимость сохранения устойчивого финансового положения компании, осуществления стратегических проектов и соблюдения интересов акционеров.



Окончательное решение по размеру дивидендов должен в мае принять совет директоров "Газпрома". В прошлом году совет изменил первоначальное предложение правления.



Годовое собрание акционеров "Газпрома" пройдет 30 июня в Москве в офисе компании на ул. Наметкина, д. 16 с 10:00.



Помимо обычных вопросов в повестке дня собрания значатся также утверждение изменений в устав "Газпрома", а также в положение о совете директоров, правлении и председателе правления. "Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в федеральных законах "Об акционерных обществах" и "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации", - поясняет "Газпром".



Правление предложило совету директоров внести на утверждение акционеров кандидатуру компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ФБК) в качестве аудитора "Газпрома". ФБК является победителем открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного аудита "Газпрома".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550506/ Источник: Вести ← МЭА понизило прогноз-2017 спроса на нефть в мире Михаил Фридман подал иск о защите деловой репутации к газете "Ведомости" → Новости net.finam.ru