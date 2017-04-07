|
Новости oilru.com
Прогнозы
МЭА понизило прогноз-2017 спроса на нефть в мире
|
Реплика: Алхимики золотого рынка
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 13.04.17, Москва, 15:39 Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило свой прогноз общемирового спроса на нефть в 2017 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 97,9 миллиона баррелей в день, против февральского прогноза в 98 миллионов баррелей, говорится в апрельском докладе МЭА.
"Рост спроса в 2017 году прогнозируется на уровне 1,3 миллиона баррелей в день, до 97,9 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, он замедлится с темпов роста спроса в 1,6 миллиона баррелей в день, зафиксированных в 2016 году, что в основном объясняется более слабой динамикой в странах, входящих в ОЭСР", — говорится в докладе.
В прошлом году спрос на нефть в мире составил 96,6 миллиона баррелей в день, отмечает МЭА.
Согласно докладу, предложение на мировом рынке нефти в марте упало на 755 тысяч баррелей в день в месячном выражении, до 95,98 миллиона баррелей в сутки. Это на 195 тысяч баррелей ниже показателя марта 2016 года. Подобную динамику агентство объясняет "снижением добычи в странах ОПЕК и других государствах, а также более высоким уровнем соблюдения соглашения о сокращении добычи".
Так, предложение со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в марте снизилось на 390 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателем февраля, до 57,6 тысяч баррелей. Это на 150 тысяч баррелей ниже индикатора аналогичного периода прошлого года. МЭА объясняет мартовскую динамику, в том числе, сокращением добычи в РФ, а также перебоями в поставках со стороны Канады.
Тем не менее, предложение на рынке нефти от стран вне ОПЕК в 2017 году может вырасти на 485 тысяч баррелей в сутки, до 58,1 миллиона баррелей в день, против сокращения на 790 тысяч баррелей в день по итогам 2016 года, заключает МЭА. Таким образом, прогноз по добыче нефти стран вне ОПЕК повышен на 0,1 миллиона баррелей в сутки с мартовской оценки. Главным образом, это объясняется ростом добычи в США, которая к концу 2017 года может достигнуть 9,1 миллиона баррелей в день против январского уровня в 8,84 миллиона баррелей в сутки.