«Нефть России», 13.04.17, Москва, 15:39 Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило свой прогноз общемирового спроса на нефть в 2017 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 97,9 миллиона баррелей в день, против февральского прогноза в 98 миллионов баррелей, говорится в апрельском докладе МЭА.



"Рост спроса в 2017 году прогнозируется на уровне 1,3 миллиона баррелей в день, до 97,9 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, он замедлится с темпов роста спроса в 1,6 миллиона баррелей в день, зафиксированных в 2016 году, что в основном объясняется более слабой динамикой в странах, входящих в ОЭСР", — говорится в докладе.



В прошлом году спрос на нефть в мире составил 96,6 миллиона баррелей в день, отмечает МЭА.



Согласно докладу, предложение на мировом рынке нефти в марте упало на 755 тысяч баррелей в день в месячном выражении, до 95,98 миллиона баррелей в сутки. Это на 195 тысяч баррелей ниже показателя марта 2016 года. Подобную динамику агентство объясняет "снижением добычи в странах ОПЕК и других государствах, а также более высоким уровнем соблюдения соглашения о сокращении добычи".



Так, предложение со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в марте снизилось на 390 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателем февраля, до 57,6 тысяч баррелей. Это на 150 тысяч баррелей ниже индикатора аналогичного периода прошлого года. МЭА объясняет мартовскую динамику, в том числе, сокращением добычи в РФ, а также перебоями в поставках со стороны Канады.



Тем не менее, предложение на рынке нефти от стран вне ОПЕК в 2017 году может вырасти на 485 тысяч баррелей в сутки, до 58,1 миллиона баррелей в день, против сокращения на 790 тысяч баррелей в день по итогам 2016 года, заключает МЭА. Таким образом, прогноз по добыче нефти стран вне ОПЕК повышен на 0,1 миллиона баррелей в сутки с мартовской оценки. Главным образом, это объясняется ростом добычи в США, которая к концу 2017 года может достигнуть 9,1 миллиона баррелей в день против январского уровня в 8,84 миллиона баррелей в сутки.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550505/ Источник: РИА «Новости» ← Топ-5 крупнейших взяток современной России "Газпром" выплатит дивиденды за 2016 год → Новости net.finam.ru