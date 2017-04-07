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МЭА понизило прогноз-2017 спроса на нефть в мире

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 15:39    Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило свой прогноз общемирового спроса на нефть в 2017 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 97,9 миллиона баррелей в день, против февральского прогноза в 98 миллионов баррелей, говорится в апрельском докладе МЭА.
 
"Рост спроса в 2017 году прогнозируется на уровне 1,3 миллиона баррелей в день, до 97,9 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, он замедлится с темпов роста спроса в 1,6 миллиона баррелей в день, зафиксированных в 2016 году, что в основном объясняется более слабой динамикой в странах, входящих в ОЭСР", — говорится в докладе.
 
В прошлом году спрос на нефть в мире составил 96,6 миллиона баррелей в день, отмечает МЭА.
 
Согласно докладу, предложение на мировом рынке нефти в марте упало на 755 тысяч баррелей в день в месячном выражении, до 95,98 миллиона баррелей в сутки. Это на 195 тысяч баррелей ниже показателя марта 2016 года. Подобную динамику агентство объясняет "снижением добычи в странах ОПЕК и других государствах, а также более высоким уровнем соблюдения соглашения о сокращении добычи".
 
Так, предложение со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в марте снизилось на 390 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателем февраля, до 57,6 тысяч баррелей. Это на 150 тысяч баррелей ниже индикатора аналогичного периода прошлого года. МЭА объясняет мартовскую динамику, в том числе, сокращением добычи в РФ, а также перебоями в поставках со стороны Канады.
 
Тем не менее, предложение на рынке нефти от стран вне ОПЕК в 2017 году может вырасти на 485 тысяч баррелей в сутки, до 58,1 миллиона баррелей в день, против сокращения на 790 тысяч баррелей в день по итогам 2016 года, заключает МЭА. Таким образом, прогноз по добыче нефти стран вне ОПЕК повышен на 0,1 миллиона баррелей в сутки с мартовской оценки. Главным образом, это объясняется ростом добычи в США, которая к концу 2017 года может достигнуть 9,1 миллиона баррелей в день против январского уровня в 8,84 миллиона баррелей в сутки.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550505/

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МЭА понизило прогноз-2017 спроса на нефть в мире

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 15:39   Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило свой прогноз общемирового спроса на нефть в 2017 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 97,9 миллиона баррелей в день, против февральского прогноза в 98 миллионов баррелей, говорится в апрельском докладе МЭА.
 
"Рост спроса в 2017 году прогнозируется на уровне 1,3 миллиона баррелей в день, до 97,9 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, он замедлится с темпов роста спроса в 1,6 миллиона баррелей в день, зафиксированных в 2016 году, что в основном объясняется более слабой динамикой в странах, входящих в ОЭСР", — говорится в докладе.
 
В прошлом году спрос на нефть в мире составил 96,6 миллиона баррелей в день, отмечает МЭА.
 
Согласно докладу, предложение на мировом рынке нефти в марте упало на 755 тысяч баррелей в день в месячном выражении, до 95,98 миллиона баррелей в сутки. Это на 195 тысяч баррелей ниже показателя марта 2016 года. Подобную динамику агентство объясняет "снижением добычи в странах ОПЕК и других государствах, а также более высоким уровнем соблюдения соглашения о сокращении добычи".
 
Так, предложение со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в марте снизилось на 390 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателем февраля, до 57,6 тысяч баррелей. Это на 150 тысяч баррелей ниже индикатора аналогичного периода прошлого года. МЭА объясняет мартовскую динамику, в том числе, сокращением добычи в РФ, а также перебоями в поставках со стороны Канады.
 
Тем не менее, предложение на рынке нефти от стран вне ОПЕК в 2017 году может вырасти на 485 тысяч баррелей в сутки, до 58,1 миллиона баррелей в день, против сокращения на 790 тысяч баррелей в день по итогам 2016 года, заключает МЭА. Таким образом, прогноз по добыче нефти стран вне ОПЕК повышен на 0,1 миллиона баррелей в сутки с мартовской оценки. Главным образом, это объясняется ростом добычи в США, которая к концу 2017 года может достигнуть 9,1 миллиона баррелей в день против январского уровня в 8,84 миллиона баррелей в сутки.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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